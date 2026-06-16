BUHUȘI: Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” digitalizează procesarea analizelor medicale printr-un sistem automat de etichetare a probelor

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a implementat un sistem modern de tipărire automată a etichetelor pentru probele de laborator, integrat direct în platforma informatică medicală a unității sanitare, în cadrul procesului de digitalizare și modernizare a serviciilor oferite pacienților.

Potrivit reprezentanților spitalului, odată cu introducerea unei cereri de analize în sistemul informatic, este generată automat o etichetă care conține datele pacientului și un cod de bare unic. Eticheta este aplicată fiecărei probe recoltate, iar în laborator analizoarele citesc automat codurile de bare și asociază corect probele, investigațiile solicitate și rezultatele obținute.

Implementarea noii soluții tehnologice contribuie la reducerea riscului de erori umane, asigură trasabilitatea completă a probelor și permite o procesare mai rapidă a analizelor medicale. Totodată, sistemul crește siguranța pacientului și eficientizează activitatea personalului medical și a laboratorului.

Reprezentanții unității medicale subliniază că proiectul reprezintă un nou pas în direcția modernizării și digitalizării serviciilor medicale, având ca obiectiv principal creșterea calității actului medical și a siguranței pacienților.