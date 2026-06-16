Amenzi mai mari pentru șoferi de la 1 iulie. Crește valoarea punctului de amendă odată cu salariul minim

Șoferii care încalcă regulile de circulație vor scoate mai mulți bani din buzunar începând cu 1 iulie, când va intra în vigoare majorarea salariului minim brut pe economie. Modificarea va avea un impact direct asupra valorii punctului de amendă, folosit la calcularea sancțiunilor contravenționale prevăzute de legislația rutieră.

Conform prevederilor legale, punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe țară. Astfel, de la începutul lunii viitoare, acesta va ajunge la 216,25 lei, ceea ce va determina creșterea tuturor amenzilor aplicate pentru abaterile rutiere.

În funcție de gravitatea faptei, sancțiunile sunt împărțite în cinci clase. Pentru persoanele fizice, amenzile vor porni de la 432,5 lei și pot ajunge până la 4.325 de lei, în timp ce pentru persoanele juridice sancțiunile pot depăși 21.000 de lei.

Cât vor plăti șoferii

În clasa I de sancțiuni, care include două sau trei puncte-amendă, valorile vor fi cuprinse între 432,5 și 648,75 lei. Aici intră abateri frecvente precum nepurtarea centurii de siguranță, folosirea necorespunzătoare a luminilor, oprirea neregulamentară sau depășirea limitei de viteză cu până la 20 km/h.

Pentru contravențiile din clasa a II-a, amenzile vor varia între 865 și 1.081,25 lei. Sunt vizate, printre altele, trecerea pe culoarea roșie a semaforului, ignorarea indicațiilor polițistului rutier, comportamentul agresiv în trafic sau depășirea vitezei legale cu până la 30 km/h. În unele situații, sancțiunea financiară este însoțită și de suspendarea permisului pentru 30 de zile.

Clasa a III-a aduce amenzi între 1.297,5 și 1.730 de lei. În această categorie se regăsesc utilizarea telefonului mobil fără sistem hands-free, circulația pe sens opus, neacordarea priorității pietonilor ori vehiculelor și depășirea vitezei cu până la 40 km/h. Pentru cele mai grave dintre aceste fapte se aplică și suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile.

Suspendări de permis și sancțiuni de peste 4.000 de lei

Pentru abaterile încadrate în clasa a IV-a, șoferii riscă amenzi cuprinse între 1.946,25 și 4.325 de lei. Printre acestea se numără conducerea unui vehicul fără inspecție tehnică valabilă, circulația cu înmatricularea suspendată, folosirea unor folii neomologate, conducerea sub influența alcoolului – atunci când fapta nu constituie infracțiune – sau neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată.

În funcție de abatere, perioada de suspendare a permisului poate ajunge la 90 sau chiar 120 de zile.

Cea mai severă categorie, clasa a V-a, este rezervată persoanelor juridice. În acest caz, amenzile vor fi cuprinse între 4.541,25 și 21.625 de lei și se aplică pentru încălcări precum nerespectarea obligațiilor privind semnalizarea rutieră, instituirea neautorizată a unor restricții de circulație sau refuzul de a comunica datele conducătorului unui vehicul solicitate de poliție.

Atenție la viteză și la regulile de bază

Creșterea valorii punctului de amendă va face ca inclusiv abaterile considerate minore să fie sancționate mai sever. Astfel, depășirea limitei de viteză cu doar 10-20 km/h, nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea incorectă a luminilor pot aduce amenzi de câteva sute de lei.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să respecte regulile de circulație și să verifice permanent documentele și starea tehnică a vehiculelor, pentru a evita sancțiunile care, de la 1 iulie, vor fi considerabil mai mari.