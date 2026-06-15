Pacea, educația și voluntariatul, celebrate la Bacău de Lions Club Sfântul Gheorghe

Sâmbătă, 13 iunie 2026, la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău, Li ons Club Bacău Sfântul Gheorghe a organizat un eveniment dedicat păcii, educației și implicării în comunitate, reunind membri ai clubului, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai instituțiilor locale și numeroși invitați.

Un moment central al manifestării l-a constituit festivitatea de premiere a elevilor participanți la Concursul Internațional „Afișe pentru Pace” și la Concursul de Eseuri pentru Pace, proiecte prin care Lions Clubs International încurajează tinerii să promoveze valorile dialogului, toleranței și înțelegerii între oameni.

Copiii participanți au primit diplome și premii, iar profesorii coordonatori au fost distinși cu diplome de apreciere și recunoștință din partea Lions Club Bacău Sfântul Gheorghe și a Districtului 124 România, pentru contribuția lor la educarea tinerei generații.

Evenimentul a fost completat de momente artistice apreciate de public, susținute de mezzosoprana Gabriela Mihai și Saint Sound Orchestra, care au oferit un plus de eleganță și emoție întregii manifestări.

În cea de-a doua parte a serii a avut loc ceremonia de primire a noilor membri în Lions Club Bacău Sfântul Gheorghe, aceștia alăturându-se unei organizații internaționale recunoscute pentru activitatea sa în slujba comunității și pentru proiectele umanitare desfășurate în întreaga lume.

Totodată, a fost prezentată echipa de conducere a clubului pentru anul lionistic 2026–2027. Membrii clubului au acordat un nou mandat lui Ion Pascaru, reales în funcția de președinte al Lions Club Bacău Sfântul Gheorghe. Din echipa de conducere mai fac parte Adrian Băluță – secretar, Codrin Costan – trezorier și vicepreședinte I, Doru Tătaru – vicepreședinte II și Diana Godea – director de comunicare și relații cu presa.

Prin activitățile sale, Lions Club Bacău Sfântul Gheorghe își reafirmă angajamentul de a susține educația, cultura, voluntariatul și proiectele care contribuie la dezvoltarea unei comunități mai unite și mai puternice.

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Foto: Premierea elevilor participanți la Concursul Internațional „Afișe pentru Pace”, ceremonia de primire a noilor membri și prezentarea echipei de conducere a Lions Club Bacău Sfântul Gheorghe pentru anul lionistic 2026–2027.