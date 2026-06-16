Primăria Bacău organizează un eveniment dedicat începutului vacanței de vară în Piața Tricolorului

Municipalitatea băcăuană va marca încheierea anului școlar printr-un eveniment dedicat copiilor, tinerilor și familiilor, programat vineri, 19 iunie, în Piața Tricolorului.

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat că centrul orașului va găzdui, începând cu ora 14:00, o serie de activități sportive, demonstrații și momente recreative menite să celebreze debutul vacanței de vară.

Potrivit edilului, participanții vor putea urmări demonstrații susținute de sportivii secțiilor Clubului Sportiv Municipal Bacău, printre care atletism, box, judo, gimnastică, lupte, tir cu arcul, înot și șah. De asemenea, vor fi organizate înscrieri gratuite la programele municipale de inițiere sportivă.

Programul va include și reprezentații oferite de academii de dans, cluburi sportive și organizații care desfășoară activități pentru copii și tineri.

Unul dintre momentele centrale ale evenimentului va avea loc la ora 15:30, când este programată o „Bătălie cu apă”, organizatorii invitând participanții să se alăture unei activități interactive desfășurate în aer liber.

Seara, de la ora 19:00, Piața Tricolorului va găzdui „Color Fun Battle”, un spectacol în cadrul căruia 1.000 de plicuri cu pudră colorată vor fi distribuite participanților, transformând zona centrală a orașului într-un spațiu dedicat jocului și divertismentului.

„O zi dedicată copiilor, familiilor și bucuriei de a începe vacanța împreună”, a transmis primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu în mesajul de prezentare a evenimentului.

Manifestarea este organizată de Primăria Municipiului Bacău și partenerii săi locali, accesul publicului fiind gratuit.