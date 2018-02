Săptămâna a debutat cu schimbări la nivelul conducerii SC Thermoenergy Group SA Bacău. Radu Cristian Palade, director general al societății, a fost schimbat din funcție, în locul lui fiind numit Florin Pavăl. „Rămân în cadrul societății, dar pe o altă funcție. Nici nu știu dacă s-a finalizat procedura de numire, însă, despre toate acestea, reprezentanții Primăriei Bacău vă pot oferi mai multe informații”, declară Radu Cristian Palade. În urma procedurilor de selecție, realizate conform legii, șapte persoane au fost desemnate să continue procesul pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Thermoenergy. Dintre acestea, doar cinci au realizat punctajul necesar pentru a fi numite în funcție, astfel încât, nu s-a putut completa Consiliul de Administrație (CA). Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 1 SHARES Share Tweet

