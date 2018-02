Soluționarea a două plângeri adresate la Prefectura Bacău împotriva hotărârii Consiliului Local Onești din 27 decembrie 2017 privind stabilirea impozitelor și a taxelor locale și a unor taxe speciale pe anul 2018 (mai precis cea referitoare la valoarea taxei anuale de parcare a autoturismelor, ce a crescut de la 60 lei în 2017 la 200 lei în acest an), a adus primarului municipiului, Nicolae Gnatiuc, o înfrângere severă în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local, ce a avut loc la începutul acestei săptămâni. Dacă pentru plângerea prealabilă a avocatului Nicolae Enache s-a invocat faptul că „articolul 41 din Codul Fiscal prevede indexarea anuală a taxelor și a impozitelor locale” și majoritatea consilierilor locali (ai Alianței PSD- ALDE) au respins prin vot solicitarea petentului (ce se poate adresa justiției), lucrurile au luat o întorsătură neașteptată la analizarea plângerii formulate de un grup de cetățeni din cadrul Asociației de locatari REPCAȘ. Astfel, Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești, a admis această plângere prealabilă și a propus diminuarea, de la 200 la 150 lei anual a valorii taxei anuale de parcare a autoturismelor. Edilul- șef al Oneștiului și-a asumat greșeala că a fost propusă o taxă destul de mare și a venit cu „argumentarea” de a o diminua, menționând: „veniturile strânse din această taxă pot contribui la retrasarea spațiilor de parcare, la realizarea unui afișaj pentru fiecare parcare și pot conduce la aplicarea de resurse umane în întreținerea acestor spații și în soluționarea unor diferende”. Nicolae Gnatiuc a mai menționat că „locurile de parcare trebuie bine gospodărite iar cei de la SC Domeniul Public și Privat (SC DPP), ce se vor îngriji de acest lucru vor realiza și un sistem de blocaj”. Consilierul local Gheorghe Ene (PNL) a considerat propunerea primarului Nicolae Gnatiuc „complet nelegală. În cazul în care admitem plângerea prealabilă a cetățenilor trebuie ca să revocăm hotărârea Consiliului Local iar dacă respingem această plângere, cetățenii se pot adresa instanței de judecată! Această răbufnire a fost provocată de faptul că taxa a crescut foarte mult, de la 60 la 200 lei pe an.” Secretarul municipiului Onești, consilierul juridic Daniel Spânu, a făcut câteva clarificări menționând că „este prima oară când se admite o plângere prealabilă. Hotărârea Consiliului Local Onești privind taxele și impozitele locale a produs efecte!” Disputele privind aceste probleme au devenit și mai aprinse din momentul în care Gheorghe Ene a propus un amendament în numele consilierilor Partidului Național Liberal. „Propunem ca această taxă să fie de 80 de lei anual (cât a solicitat și grupul de cetățeni) și nu 150 lei! Modificarea acestui cuantum poate liniști toate valurile de nemulțumire care s-au ridicat!”, a declarat consilierul local Gheorghe Ene. Primarul Oneștiului, Nicolae Gnatiuc a reacționat imediat și a menționat că „nu este sustenabilă această propunere, pentru că există nevoie să facem noi locuri de parcare și să realizăm un sistem de blocaj de către DPP!” În această dispută, alături de cetățenii nemulțumiți ce au înaintat către Prefectura Bacău petiția, a intrat și Federația Asociațiilor de Proprietari din municipiul Onești. Gheorghe Racu, președintele acestei federații, a afirmat că „suma de 80 lei anual este de acceptat la care să se adauge 40 lei pentru dispozitivul de blocaj”. El a precizat că „din punct de vedere economic, Oneștiul nu se compară cu Brașovul și Moineștiul, unde sunt taxe anuale la nivelul celor propuse de primarul Nicolae Gnatiuc” și a dat exemplul capitalei și a unor mari orașe- Bacău, Piatra Neamț, unde sunt acceptabile taxele anuale pentru parcarea autoturismelor. Deși consilierii locali ai opoziției au fost deschiși în găsirea unei soluții, pentru care s-au pronunțat și reprezentanții cetățenilor municipiului, hotărât și nemaiacceptând nici un punct de vedere, primarul Oneștiului, Nicolae Gnatiuc, a declarat că „nu trebuie lăsate lucrurile la bunul plac al fiecăruia!” După ce s-a menționat că „modificarea taxei – de la 200 la 150 lei pe an- este pe considerent de oportunitate”, la votul consilierilor locali, cu șase abțineri ale consilierilor de la PNL- PSRO, proiectul a căzut. Oneștenii vor fi nevoiți să plătească tot 200 lei anual această taxă, până când instanța va lua o hotărâre în urma proceselor intentate Primăriei Onești de către Federația Asociațiilor de Proprietari din municipiu și de Asociația de locatari REPCAȘ. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.