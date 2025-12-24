Șase tineri jandarmi își încep cariera la Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău

La Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, pentru șase tineri jandarmi începe astăzi mai mult decât o nouă etapă profesională – începe un drum asumat cu responsabilitate, curaj și devotament față de comunitate.

Absolvenți ai Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni, aceștia au pășit în unitatea în care vor transforma cunoștințele și pregătirea dobândite în școală în fapte concrete, iar jurământul depus – în misiune și implicare activă.

Tinerii jandarmi au ales uniforma cu convingerea că pot face diferența, animați de dorința sinceră de a fi sprijin pentru cetățeni și de a acționa corect și echilibrat, chiar și în cele mai dificile situații. În perioada următoare, ei vor parcurge etapa de formare practică, fiind îndrumați de colegi cu experiență, care le vor fi sprijin și repere profesionale.

Fiecare început aduce emoție, dar și o mare responsabilitate. Pas cu pas, noii jandarmi se vor apropia de valorile fundamentale care definesc Jandarmeria Română: onoare, disciplină, solidaritate și respect față de oameni. În cadrul unei echipe unite, vor învăța că adevărata forță se construiește prin încredere, profesionalism și spirit de sacrificiu.

Pentru acești tineri, uniforma nu este doar un simbol, ci o promisiune făcută comunității – aceea de a fi prezenți, echilibrați și hotărâți ori de câte ori situația o va cere.

Astăzi sunt la început de drum. Mâine vor fi cei pe care oamenii se pot baza.