Sărbătorile sunt despre bunătate, speranță și grija față de cei din jur

În Săptămâna Mare, ne mobilizăm pentru a aduce speranță în sufletele unor familii nevoiașe, bătrâni singuri și copii care au nevoie de sprijin.

Strângem alimente de bază, neperisabile, dar și jucării care pot aduce un zâmbet sincer unui copil.

Dacă doriți să vă implicați sau aveți posibilitatea de a contribui, ne puteți contacta:

📞 Șarban George – 0756 239 927 (Președintele Tineret AUR)

📞Șarban Larisa – 0749 287 121 (responsabil strângere alimente)

Pentru cei care pot aduce personal donațiile, acestea se colectează la sediul AUR Bacău.

Împreună putem aduce lumină acolo unde este mai mare nevoie