Sărbători la Centrul de Zi „Clubul Pensionarilor”

Decembrie a adus spiritul sărbătorilor în familia Centrului de Zi „Clubul Pensionarilor”. Luna a început cu spectacolul Ansamblului „Ghiocelul”, dedicat Zilei de 1 Decembrie.

Pe 4 decembrie, seniorii au vizitat Salina Târgu Ocna, unde au colindat, continuând ziua cu relaxare la Slănic Moldova. Farmacia Catena a oferit daruri în cadrul unei ședințe săptămânale.

Bunicii, însă, nu se opresc aici. Urmează spectacole și colinde: pe 11 decembrie – Formația Tradițional Bacău; pe 18 decembrie – concertul Corului Religios și colinde în instituții din municipiu.

Pe 20 decembrie începe „Caravana Colindelor”, cu vizită la Căminul „Sf. Parascheva” din Măgura, iar pe 22 decembrie colinda ajunge la bisericile Sf. Precista și Sf. Petru și Pavel.

Luna se încheie festiv, cu microrevelionul din 29 decembrie și Revelionul din 31 decembrie.