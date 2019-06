La început a fost ideea. Au urmat zile şi luni de muncă, de organizare, au început repetiţiile, cu sprijinul Consiliului Local s-au achiziţionat costumele, au fost cooptaţi instructori, cunoscuta solistă Mihaela Iordache Farcaș – canto popular, și coregraful Cătălin Adam. Iniţiatorul şi sufletul acestei iniţiative a fost prof. Elena Delia Pătraşcu, prof de franceză la Şcoala Gimnazială Filipeşti. I-au venit aproape primarul comunei, Petrică Lungu, Consiliul Local, conducerea şcolii, în frunte directoarea Gabriela Aanei. Din proiect nu au lipsit părinţii şi chiar bunicii copiilor, sponsorii locali. Cu acte în regulă, în an centenar, a luat fiinţă Ansamblul Folcloric „Roua Precistei” (Precista este pârâul care traversează satul Filipeşti).

Duminică, 2 iunie, visul s-a împlinit: Pe scena Casei de Cultură „Radu Beligan” din Filipeşti, a avut loc „botezul” şi spectacolul de debut „Strop de rouă-n cânt şi joc” al ansamblului „Roua Precistei”, care a urcat pe scenă, în faţa sutelor de spectatori, profesori, elevi, părinţi, bunici, reprezentanţi ai administraţiei locale, primarul Petrică Lungu, consilieri, funcţionari publci, peste 30 de elevi, dansatori, solişti vocali şi un grup vocal. După binecuvântarea preotului Ioan Băisan, copiii s-au pus pe dansat şi cântat, jocuri bătrâneşti din partea locului, cântece şi melodii din toată Moldova. A venit şi răsplata: aplauze pentru fiecare joc, pentru fiecare melodie. A fost un entuziasm cum n-am ami văzut de mult într-o sală de spectacol.

„Cu mare plăcere am observat cum tradițiile noastre strămoşeşti sunt reînviate de copiii noștri. Ca membru fondator al Ansamblului „Roua Precistei”, alături de ceilalți șapte membri, am susținut-o pe coordonatoarea acestui proiect, prof. Elena Delia Patrașcu, încă de la înfiinţare şi vom susţine acest ansamblu şi în continuare. Comunitatea noastră are nevoie să își amintească de obiceiurile profund românești, doina și corăgheasca, hora şi sârba, care, de ce să nu recunoaștem, în ultimii ani au fost oarecum uitate în Filipești. Astăzi avem bucuria să-i vedem şi să-i admirăm pe aceşti copii minunaţi în mult doritul lor prim spectacol. Mulţumesc Consiliului Local pentru înţelegere, fără sprijinul lui nu am fi putut realiza acest vis al copiilor, al întregii comunităţi. Suntem convinşi că aceşti minunaţi copii vor deveni mesagerul cultural, şi nu numai, al comunei noastre.” Petrică Lungu, primarul comunei Filipești

1 of 26

Din ansamblu fac parte copii de grădiniţă, elevi de la clasele primare şi de la gimnaziu, frumoşi, talentaţi şi bucuroşi nevoie mare. Au uitat orele de repetiţii, efortul depus şi s-au dăruit total acestui impresinant spectacol, coordonat din culise de prof. Delia Pătraşcu, care şi-a făcut timp şi pentru o declaraţie de presă: „De ce acest ansamblu? Îmi place să mă ocup de copii, îmi place folclorul, şi am văzut că şi ei sunt dornici să cânte, să danseze. Am făcut multe activităţi extraşcolare, însă aveam nevoie de ceva în plus. Am început mai întâi în şcoală, încă de anul trecut, când nu aveam instructori. Tot ce vedeţi am făcut pentru copii, pentru părinţii lor. Ne-am ales cu grijă repertoriul, ne-am consultat cu oamenii din sat, am citit ce s-a scris despre această zonă şi iată-ne acum pe scenă, la primul spectacol. Mulţumesc tuturor celor care ne-au sprijinit şi ne-au ajutat, de la bunici, părinţi, colegi de cancelarie, domnului primar, membrilor Consiliului Local. Suntem foarte mândri de ce am realizat.”

Pe senă suite de dansuri, melodii populare, cântece interpretate de grupul vocal, prezentate de Paula Alexandra Hodea, iar ca invitaţi au fost Ansamblul Folcloric „Ca la noi”, coregraf Robert Costrovanu, și trei tinere talente, solistele Anastasia Ciobanu, Alexandra şi Daria Hodea, cât şi solista Mihaela Iordache Farcaș.

„Sunt în clasa a VIII-a şi de mică mi-a plăcut dansul însă nu am avut unde să activez, să dansez. Dansul popular mă defineşte, este o pasiune şi îmi place foarte mult. M-am bucurat când a început, anul trecut, să se vorbească de un ansamblu, m-am înscris, am muncit mult, împreună cu ceilalţi colegi, cu doamna profesoară Delia, cu instructorii. Suntem o echipă, suntem prieteni, de la cei mici de 4-5 ani, până la coelgii mei de clasă şi dorim ca acest ansamblu să performeze”, ne-a spus şi Denisa Ilaria Grecu, dansatoare în ansamblu

De ansamblul „Roua Precistei” din Filipeşti vom mai auzi şi îl vom vedea şi pe scenele unor importante festivaluri şi concursuri.