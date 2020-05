Azi noapte, in jurul orei 00.30, pe DN 2- E 85, in loc. Dumbrava, un bărbat de 48 de ani, din Jud. Timiș, in timp ce conducea o autoutilitara pe direcția Roman-Bacau, se pare ca, pe fondul oboselii, ar fi pierdut controlul volanului și ar fi intrat in coliziune cu un cap de pod.

Din impact, a rezultat rănirea conducătorului auto și a altor 6 persoane, pasageri in autoutilitara.

Conducătorul auto nu se afla sub influența alcoolului.

Victimele au între un an și 28 de ani.

Se continua cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpa.

Șoferul a fost internat în secția de chirurgie cu traumatism toraco abdominal, mama celor cinci copii, 27 de ani, are diverse contuzii este staționara în UPU pentru monitorizare, inca nu este internată.

O fetiță de 10 ani este internată pe neurochirurgie cu politraumatisme severe, este pe ATI.

Ceilalti copii, o fetiță de 6 ani, un băiețel de 8 ani, unul de trei ani și un bebeluș de 11 luni sunt pe chirurgie pediatrica, toți pe ATI pediatrie.