Santa Cross 2025

Duminică, 21.12.2025, între orele 09:00 și 14:00, în Piața Tricolorului și zona adiacentă se va desfășura SantaCROSS 2025 – cursa de alergare 90 min, organizată de către Asociația Clubul de Ciclism „Oleacă de Bicicliști”.

Scopul îl constituie desfășurarea unei curse de alergare pe distanța de aproximativ 1,5 km în zona centrală a Municipiului Bacău, respectiv pe un traseu circular cuprins între str. Nicolae Bălcescu și Calea Mărășești.

TRASEU:

Piața Tricolorului – Calea Mărășești până la intersecția cu str. Războieni – retur Calea Mărășești – Piața Tricolorului – str. Nicolae Bălcescu până la intersecția cu B-dul Unirii – retur str. Nicolae Bălcescu – Piața Tricolorului.

Traseul are o lungime de aproximativ 1,5 km și se desfășoară în proporție de 100% pe asfalt.

FINISH: Piața Tricolorului.

Programul evenimentului este următorul:

07:30 – 09:00 organizare zonă START și delimitare traseu

09:00 – 10:00 sosire participanți

10:00 – 10:30 ședință tehnică & încălzire & pregătire start

10:30 – START cursă traseu alergare

10:30 – 12:00 desfășurare cursă

12:00 – încheiere cursă

12:30 – festivitatea de premiere

14:00 – ÎNCHEIERE activitate

ANUNȚ IMPORTANT – RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE

Primăria Municipiului Bacău informează cetățenii că duminică, 21.12.2025, în intervalul 07:30 – 14:00, circulația rutieră va fi restricționată temporar pe următorul traseu:

🔹 Strada Nicolae Bălcescu, de la intersecția cu Bulevardul Unirii

🔹 Calea Mărășești, până la intersecția cu strada Războieni

📍 Perimetrul cuprins între Statuia lui Ștefan cel Mare și zona „Ciupercuțe”

Pe durata evenimentului, accesul auto va fi permis doar pentru intervenții de urgență. Rugăm participanții la trafic să manifeste înțelegere, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile agenților de circulație și să utilizeze rute alternative.

Vă mulțumim pentru sprijin și vă invităm să susțineți participanții la acest eveniment care aduce spiritul sărbătorilor în centrul orașului!