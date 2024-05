„Sanity” este proiectul meu de suflet, în care am investit totul, chiar și ființa mea

Interviu cu președintele fondator al Asociației pentru Promovarea Învățământului Bacău, prof. univ. Dr. Lăcrămioara Mocanu

De câțiva ani, absolvenții Sanity activează cu succes în clinici și spitale reușind să aline dureri și contribuind decisiv la însănătoșirea pacienților. Acest fapt demonstrează că au avut parte de o bună pregătire într-o școală care de la un an la altul a evoluat și care se dezvoltă în continuare. În spatele a tot ceea ce înseamnă Sanity stă un om pe care astăzi îl cunoaștem și altfel.

– Cine este Lăcrămioara Mocanu?

-Mă consider un om pentru oameni. Rolul meu se scrie în relația cu ceilalți, de la care învăț în fiecare zi și pe care, la rândul meu, încerc să îi pun în valoare. Menirea mea de pedagog și de psiholog nu mă poate defini complet decât în legătură cu oamenii din jur: fie că îmi sunt elevi, studenți sau prieteni. Încerc să îi cunosc atât cât se lasă ei cunoscuți și să ajut la dezvoltarea lor. În plus, sunt mamă – este ceea ce mă împlinește mai mult decât orice.

– În urmă cu 11 ani ați înființat Școala Postliceală Sanitară Sanity. De unde v-a venit această idee și cum a fost la început?

-A fost visul meu încă din studenție. Nu am știut exact ce presupune de la început, dar am avut viziunea unui rol în educarea tinerilor și mai ales a celor care țintesc domeniul medical. „Câmpul” medical este unul al vocației, al celor „chemați” – am știut dintotdeauna . Cei care aleg meserii din acest domeniu dintr-un alt motiv decât „chemarea”, nu vor performa niciodată și nu vor avea „bucuria” de a lucra în serviciul semenilor.

– De-a lungul timpului ați strâns în jurul dvs. foarte mulți oameni, mulți de valoare. Cât de importanți au fost aceștia pentru dvs?

-Așa cum am spus, legătura cu cei care mi-au ajuns aproape este atât de importantă încât mă definește. Fiecare dintre ei este, mai mult sau mai puțin, motivul pentru care sunt astăzi aici. În definitiv, fiecare dintre noi suntem suma experiențelor și relațiilor noastre. Am ajuns aici doar cunoscând oameni și lucrând împreună cu ei – chiar dacă nu a fost întotdeauna ușor. Poate cel mai important și mai dificil este să împărtășești un scop sau niște principii – deoarece acesta este fundamentul unei relații complexe și durabile.

– Lumea vă asimilează cu Școala Sanitară Sanity. Are Lăcrămioara Mocanu timp și pentru altceva?

-„Sanity” este proiectul meu de suflet, în care am investit totul, chiar și ființa mea, dar viața mea este mult mai complicată. De pildă, studenții mei de la Universitatea „Danubius” din Galați mă cunosc doar ca profesor și nu-mi cunosc tot zbuciumul și dedicarea legate de „Sanity”. Atâta timp cât sunt acolo, ei sunt importanți și le urmăresc cu egal interes evoluția și apoi parcursul profesional. În plus, acasă, pentru fetițele și băiatul meu sunt mama. Sunt acolo pentru ei: ieșim împreună atât cât ne permite timpul, mergem în parc, sau la film, facem lecții…

– Dacă ar fi să plecați mâine în vacanță, care ar fi destinația și pe cine ați lua cu dvs?

-Îmi place să merg cu familia în multe locuri din România. Este un tărâm inepuizabil, care are multe de oferit. De vreme ce nu-mi pot lua concediu oricând, prefer city break-urile. O pauză este binevenită oricând – ne motivează și ne ajută să mergem mai departe cu mai multă energie.

– Numiți 3 lucruri (sau mai multe) care sunt cel mai importante pentru dvs.

-Sunt mai mult de trei importante și e dificil să faci o ierarhie: familia, timpul, sănătatea, încrederea, viața… nimic nu trebuie neglijat. Uneori, chiar și un lucru mărunt poate avea o semnificație crucială.

– Și oamenii de care nu v-ați putea despărți.

-Cred, de asemenea, că nu m-aș dispensa de nimeni. Cum în mintea noastră prețuim cel mai mult familia, pe aceasta o regăsesc – mai mult sau mai puțin – pretudindeni. Cine a venit vreodată la deschiderea anului școlar sau la vreun alt eveniment important, nu se poate să nu fi remarcat sintagma „acasă”. O folosesc adesea. Este locul unde te întorci spre a-ți regăsi familia. Acest lucru îl simt… din inimă!

– Dacă ați putea lua totul de la capăt, ați urma același drum? Ce ați face în plus, ce ați evita să faceți…

-Privind în urmă, nu mi se mai pare atât de ușor. Probabil aș parcurge același drum, deoarece urmărind un obiectiv simți că ești deja acolo, fără să sesizezi obstacolele sau fără să cuantifici răbdarea și timpul… Cu ceea ce știm astăzi, poate ar fi mai ușor, deoarece, mai ales la început, au fost și pași nesiguri, dificultăți, incertitudini… Azi privim în urmă și putem să zâmbim.

– Revenind la Școala Postliceală Sanitară Sanity…povestiți-ne despre elevii dvs. Câți au fost de-a lungul timpului, care au fost cei mai buni? Pe unde mai sunt acum și dacă mai țin legătura cu dvs.

-Școala Postliceală Sanitară „Sanity” este azi un Consorțiu. Însumând școlile Bacău, Comănești și Onești și ținând cont de anii care s-au strâns atât de frumos, sunt câteva mii probabil. Sunt oameni foarte diferiți. Nu aș putea să fac un tipar al elevului Sanity, dar ce pot spune cu siguranță este că ne-am dat silința să scoatem ce e mai bun din ei. Ne mândrim când aflăm că ei sunt bine văzuți în clinicile sau spitalele unde activează – în țară sau în străinătate, că reușesc să aline suferința sau să salveze vieți. Este un lucru minunat să vezi că eforturile dau astfel de rezultate neprețuite. Pe cei foarte buni am încercat să îi păstrăm aproape, să-i recrutăm drept profesori. Ne bucurăm să vedem că am și reușit acest lucru uneori…

– Care este cea mai frumoasă (sau poate mai multe) amintire care vă leagă de Sanity?

-Îmi amintesc cu drag momentele de la început, când ne străduiam să dăm rezultatele cele mai bune improvizând la capitolul – resurse. Nu aveam atunci nici mobilierul cel mai potrivit, nici materialele didactice de azi – poate că nici nu visam la ele – dar aveam un entuziasm extraordinar. În plus, am o emoție aparte atunci când, la evenimentul de deschidere a anului școlar, elevii sau elevele noastre vin împreună cu familia: fie cu părinții, fie cu copiii… unde mai pui că sunt situații în care unii din acești părinți ne-au fost la rândul lor elevi… Sentimentul acesta deosebit este unul dintre „motoarele” care ne pun în mișcare. Este inegalabil.

– Care este cursul pe care îl urmează școala dvs? Planuri de viitor….

-Suntem pe un curs previzibil: evoluăm. Sunt multe obstacole, dar traseul este unul ascendent. Într-un orizont oarecare de timp, intenționăm să deschidem în Bacău și Academia Sanity – o instituție de învățămînt superior cu profil medical. Este un pas foarte mare, care necesită un angajament pe măsură. Dar progresul este la fel de important ca obiectivul – se spune uneori că drumul te alege și nu tu pe el – astfel că urmărim creșterea firească, care e în măsură să ne dezvolte și pe noi.