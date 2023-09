Sanda Ladoși, fascinată de experiența extraordinară de la Salina Tg-Ocna

Cântăreața Sanda Ladoși a fost recent într-o călătorie de neuitat în zona montană a județului Bacău, și-a împărtășit experiența deosebită cu fanii săi prin intermediul rețelelor sociale. Artista a dezvăluit că a avut ocazia să viziteze Salina Tg-Ocna, Mănăstirea Măgura și mausoleul de la Măgura într-un context artistic unic.

“Tg-Ocna. Mănăstirea Măgura și apoi mausoleul de la Măgura. O zonă de vis în frumoasa noastră Românie, am ajuns cu ocazia unui eveniment artistic ce a avut loc în salina de la Tg-Ocna. Premieră pentru mine. O experiență extraordinară. Nu puteam să ratez împrejurimile. Am trecut și pe la Slănic Moldova unde am luat izvoarele la rând. Dumnezeu a fost generos!!! #SalinaTg-Ocna,” a scris Sanda Ladoși pe rețelele de socializare.

Această călătorie a dezvăluit fascinația cântăreței pentru frumusețea naturală și culturală a României. Salina Tg-Ocna este cunoscută pentru peisajele subterane spectaculoase și proprietățile sale terapeutice, iar vizita artistei la Mănăstirea Măgura și la mausoleul de la Măgura a adăugat dimensiuni noi acestei experiențe unice.

Fanii Sandei Ladoși au reacționat cu entuziasm la postarea sa, exprimându-și aprecierea pentru pasiunea sa pentru explorarea și promovarea frumuseții naturale și culturale a României. Această călătorie neașteptată a oferit o perspectivă mai intimă asupra vieții și intereselor artistei iubite, și a inspirat alți călători să descopere minunile țării noastre.