Samira Stoleru a reprezentat Bacăul la Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia

Elevă a Colegiului Național de Artă „George Apost” din Bacău – trece acum în clasa a XII-a, canto jazz-muzică ușoară și secundar pian, Samira Stoleru a fost singura reprezentantă a Bacăului la ediția 2025 a prestigiosului Festival Național de Muzică Ușoară de la Mamaia, desfășurat săptămâna trecută și difuzat live de Televiziunea Națională.

Samira s-a înscris și anul trecut la preselecția în Festivalul de la Mamaia dar atunci…nu a fost să fie, iar anul acesta a fost acceptată fiind una din cei 12 participanți la secținuea interpretare.

„Eu am participat la mai multe concursuri de-a lungul timpului. Am început cu concursuri și festivaluri mai mici, după care am tot crescut, până la Mamaia. Și așa îmi doresc și pe mai departe”, ne-a spus Samira, care prima dată a participat la concursul de muzică ușoară „Mărțișor Dorohoian”, când era în clasa a IX-a, și la care a obținut locul I. Apoi, în 2023 și 2024 a participat la festivalul „George Grigoriu”, acolo unde la prima evoluție a luat premiul „Pompilia Stoian”-premiul special. „E un concurs greu, internațional („George Grigoriu” – n.r.) cu 12 concurenți, 6 români și 6 străini, un concurs foarte important pentru mine, acolo unde am avut ocazia să cânt cu orchestra lui Ionel Tudor”, a mai spus Samira Stoleru.

De altfel, și la Festivalul de la Mamaia a cântat cu orchestra lui Ionel Tudor dar și cu Filarmonica din Constanța. „A fost fabulos cu orchestra în spate. Eu nu am auzit până acum o așa sonorizare. De două ori am mai cântat piesa asta în concursuri, dar acum totul a fost altfel. Este vorba de piesa „Speranțe vis, speranțe flori” – compozitor George Grigoriu, piesă din repertoriul Mihaelei Runceanu”, a precizat Samira.

Reprezentanta Bacăului la Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia a participat la secțiunea interpretare, dar ea s-a înscris și la „creație”, pentru că de curând a compus o piesă pe care o va lansa luna viitoare, piesă care din păcate nu a fost acceptată în concurs. Este vorba de cântecul „Poate marea”, text și muzică Samira Stoleru, o piesă despre vară, iubire și trăiri, o piesă pe care abia o așteptăm. În altă ordine de idei, Samira iubește muzica cu mesaj, care transmite ceva, și spune că ea niciodată nu o să facă muzică comercială, bazată doar pe beat-uri pentru a fi acceptată de publicul larg.

Samira cântă de când… a venit pe lume. Tatăl ei, Valy Stoleru, un cunoscut muzician băcăuan, cânta mereu prin casă și cel mai probabil i-a transmis acest „virus”. „Tatăl meu m-a inspirat să merg pe drumul ăsta – spune Samira. Îmi plăcea să îl ascult și chiar cântam cu el. M-a luat și la evenimente chiar dacă eram micuță. Era mai mare microfonul decât mine…mai cântam și eu câte un refren. Mi-aduc aminte că „Ce seară minunată” era melodia mea preferată!” Apoi, mai în joacă, mai în serios, a trecut și pe pian, iar tatăl ei a mai învățat-o și câte un acord la chitară. Cu anii, în școală, Samira a trecut și pe la percuție dar pur și simplu a considerat că nu e pentru ea. „Mie îmi place să cânt cu vocea și cu un instrument, să mă pot acompania. Îmi place cu pianul. De prin clasa a V-a am început să fac asta. Atunci am început cu cover-uri și mi-am deschis canalul de youtube. Tot atunci am început cu social media și am tot crescut, acum contul meu de tik tok având foarte mulți urmăritori.”

Revenind la Festivalul Mamaia, Samira spune că totul a fost fabulos. Chiar și repetițiile au fost ceva spectaculos: „Prima senzație…e greu de explicat, pentru că ești un copil care studiază muzica și vrea și el să ajungă undeva. Toți avem vise, idealuri și te trezești, dintrodată pe o scenă atât de mare și cu atâția oameni care sunt acolo să te acompanieze pe tine, și cu atât public și cu un juriu cu oameni valoroși.” Iar din juriu au făcut parte Ionel Tudor, Monica Anghel, Horia Moculescu. Membrii juriului nu au avut voie să facă aprecieri față de concurenți, dar Samira a avut un feedback de la membrii orchestrei Ionel Tudor cu care a mai cântat în ultimii doi ani și care i-au apreciat evoluția. Totuși, așa cum spune ea, tatăl este cel mai important om pentru ea, pentru că el îi spune totul sincer despre evoluția ei. Îi spune ce e bine și ce nu e bine. Dar cel mai important este că, așa cum spune Samira: „Tata e foarte mândru de mine!”.

Sigur, sunt mulți cei care de-a lungul timpului i-au fost aproape Samirei și au învățat-o și îndrumat-o. Primul ei profesor de canto, cel care îi este și acum profesor la școală, a fost Ionuț Ghergheș, cu care l-a început a făcut cântecele ușoare, chiar și un pic de pian, chiar și teorie muzicală. Apoi a trecut și pe la Andra Lungu, acolo unde a avut o atmosferă foarte frumoasă, plăcută. Doar că prin clasa a VIII-a a început să se gândească și la alte opțiuni în viață, drept urmare, cum se spune, a lăsat-o mai moale. „După ce am intrat în clasa a IX-a la Liceul de Artă, m-am regăsit atât de tare aici, că nu-mi explic ce-a fost în capul meu când eram a VIII-a”, a spus râzând Samira. Și dacă au fost și alți profesori cărora să le mulțumească… „Tatălui meu îi mulțumesc. El mi-a fost profesor dintotdeauna, chiar și când aveam profesor de canto tot el era principalul meu profesor. Și acum mai repetăm împreună. Mai avem și certuri între noi, în plan artistic, evident. Dar…știți cum e…”

Dacă am fi sută la sută convinși că drumul Samirei în viață este în muzică, surprinzător, sau poate că nu, ea s-a gândit și la altceva: „Vreau să merg la facultate la București, pe limbi străine – engleză-arabă, și evident să continui cu muzica. Vreau să scriu piese, să cochetez cu studiouri, să reușesc să semnez cu o casă de discuri și să ajung să fac colaborări cu artiști mari. Să ajung pe marile scene ale lumii, chiar dacă sună clișeic, și să ajung pe radio.”

Despre Samira Stoleru am mai putea spune foarte multe, dar mai lăsăm și pe data viitoare. Totuși ar mai fi ceva foarte important de subliniat. Samira a obținut anul acesta o mențiune la Olimpiada Națională de Interpretare Muzicală, și mai mult decât atât, este vicecampioană mondială la public speaking.

Cât despre tatăl Samirei, Valy Stoleru, și el a avut o ascensiune asemănătoare și ne amintim că una din pistele sale de lansare a fost, dacă vă mai amintiți, „Școala Vedetelor”, un proiect de televiziune ce a lansat multe voci în România. Mai mult decât atât, și Valy Stoleru a participat la Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia în 1997, și nu știu câți artiști din România se pot lăuda că au fost în acest concurs, de-a lungul timpului, din postura părinte/copil.

În timp ce noi așteptăm lansarea noului material discografic al Samirei Stoleru, vă invităm să îi urmăriți activitatea pe conturile ei online:

https://www.tiktok.com/@sameeramusic?_t=ZN-8zCEwQPVDbK&_r=1

https://www.instagram.com/petuniaaaaa__?igsh=NWZvYWN6bW1iMnM5

https://www.facebook.com/share/16XkCvkYip/

https://youtube.com/@samistoletheshow?si=Re5BfTCwtB6OIfQZ