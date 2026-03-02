Salariile din Bacău cresc lunar, dar rămân sub media națională. Industria trage în jos câștigurile

Câștigurile salariale din județul Bacău au înregistrat o creștere față de luna precedentă, însă continuă să rămână vizibil sub nivelul mediu național, potrivit celor mai recente date statistice pentru luna decembrie 2025. În plus, evoluția anuală indică o ușoară scădere în termeni reali, semn că presiunea inflației continuă să afecteze veniturile angajaților.

Salariul mediu brut: peste 9.000 de lei, dar cu 8,4% sub media națională

În decembrie 2025, câștigul salarial mediu brut în județul Bacău a ajuns la 9.035 lei pe persoană. Chiar dacă nivelul este relativ apropiat de media națională, acesta rămâne cu 833 lei mai mic, ceea ce înseamnă un decalaj de aproximativ 8,4% față de media economiei românești.

Analiza pe sectoare economice arată diferențe semnificative între domenii. Cele mai mari salarii brute din județ s-au înregistrat în sectorul:

agricultură, vânătoare, servicii anexe, silvicultură și pescuit – aproximativ 10.007 lei , cu aproape 1.000 lei peste media județeană;

servicii – aproximativ 9.068 lei, ușor peste media generală.

În schimb, industria și construcțiile au raportat salarii brute medii de 8.929 lei, sub media județului, ceea ce sugerează o presiune asupra veniturilor în unul dintre sectoarele tradiționale ale economiei locale.

Evoluția lunară: creștere moderată

Comparativ cu luna noiembrie 2025, salariul mediu brut a crescut în termeni reali cu 4,1%, semn că finalul anului a adus majorări salariale sau bonusuri specifice perioadei.

Pe de altă parte, raportarea la aceeași perioadă din 2024 arată o scădere de 1,6% în termeni reali, ceea ce indică faptul că ritmul de creștere al salariilor nu a reușit să țină complet pasul cu inflația.

Salariul net: 5.429 lei în medie

După plata taxelor și contribuțiilor, câștigul salarial mediu net în județul Bacău a fost în decembrie 2025 de 5.429 lei pe persoană.

Și în acest caz, diferența față de media națională rămâne vizibilă: salariul net este cu 485 lei mai mic, adică aproximativ 8,2% sub nivelul național.

Structura pe domenii este similară cu cea a salariilor brute:

agricultură, silvicultură și pescuit – aproximativ 5.975 lei net , cu mult peste media județeană;

servicii – aproximativ 5.469 lei net , ușor peste media generală;

industrie și construcții – aproximativ 5.335 lei net, sub media județului.

Scădere anuală mai accentuată la salariul net

Față de luna noiembrie 2025, salariul mediu net a crescut cu 4,6% în termeni reali, confirmând trendul de creștere din finalul anului.

În schimb, comparativ cu decembrie 2024, salariul net a înregistrat o scădere de 4,4% în termeni reali, ceea ce sugerează că presiunea costurilor de trai a afectat puterea de cumpărare mai puternic decât evoluția salariului brut.

Ce indică datele pentru economia locală

Datele arată că economia județului Bacău are încă un decalaj salarial constant față de media națională, iar structura economiei influențează puternic nivelul veniturilor.

Sectorul serviciilor și cel agricol oferă salarii relativ competitive la nivel local, în timp ce industria și construcțiile, deși rămân importante pentru economia județului, nu reușesc să depășească media salarială județeană.

În perspectivă, evoluția salariilor va depinde de investițiile în sectoare cu valoare adăugată mai mare, dar și de ritmul de creștere economică regională, care ar putea reduce decalajul față de media națională.