„Șah însângerat” lansat la Bacău: o radiografie lucidă a lumii contemporane

Joi seară, pe 30 octombrie, Hub Orizontul din Bacău a fost arhiplin. Oamenii au venit din toate colțurile județului: intelectuali, tineri, profesori, pasionați de istorie și politică, toți atrași de lansarea volumului „Șah însângerat: tragedia Ucrainei, gâlceava ideologiilor și jocul marilor puteri”, semnat de Mihail Neamțu.

Atmosfera era încărcată de anticipație, fiecare participant simțind că va lua parte la o întâlnire intelectuală de excepție. Printre invitați s-au numărat și parlamentarii băcăuani: deputatul Diana Enache, senatorul Daniela Ștefănescu, dar și Gelu Margine, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, care au adus un plus de solemnitate evenimentului.

În deschidere, prof. univ. dr. Gabriel Leahu, președintele Societății de Științe Istorice din România – Filiala Bacău, a oferit o introducere densă și elegantă, analizând contextul istoric și geopolitic care face ca volumul să fie atât de relevant astăzi. Mihail Neamțu, autor, om politic și conferențiar internațional, a captivat audiența prin intervenția sa clară și incisivă. Vorbind despre război, ideologii și adevăr, el a prezentat cartea ca pe o radiografie a unei lumi rănite, un secol care pare că nu a învățat nimic din propriile tragedii.

„Șah însângerat” nu e doar o analiză a conflictului din Ucraina, ci o invitație la reflecție asupra jocurilor de putere, a responsabilității marilor actori internaționali și a consecințelor devastatoare pentru oamenii simpli prinși în mijlocul lor. Seara s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și autografe, publicul fiind profund impresionat de claritatea și curajul discursului autorului. Lansarea a demonstrat încă o dată că interesul pentru istorie, geopolitică și adevăr rămâne viu în comunitatea băcăuană.

Evenimentul a lăsat în urmă nu doar o carte, ci și un dialog viu despre lumea contemporană și lecțiile pe care trebuie să le învățăm pentru viitor.