Să fim mai buni de Crăciun!

Vin cu aceste rânduri dintr-un Bacău tot mai grăbit, în care oamenii par că uită, de la un an la altul, să mai privească în jur și să respire. Poate de aceea, pe măsură ce se apropie Sărbătorile, mă cuprinde o nostalgie pe care n-o pot alunga.

Îmi amintesc de Crăciunurile de altădată, când nu era nevoie de lumini extravagante sau reclame la tot pasul ca să simți că vine Sărbătoarea. Era suficient mirosul de brad și nerăbdarea cu care ne trezeam în dimineața de Ajun. Pentru mine, copil crescut la țară, începutul adevărat al iernii era mereu ziua în care se tăia porcul. Oamenii din sat se adunau parcă fără grabă, fiecare știind exact ce are de făcut. Era un ritual în sine, un amestec de muncă grea și voie bună, de tradiție și comunitate.

Noi, copiii, alergam roată prin curte, prinși de entuziasmul acelor clipe, iar bunicii ne explicau răbdători fiecare pas, ca și cum ne-ar fi lăsat moștenire o bucățică din sufletul lor. Astăzi, totul pare mai complicat, mai rece, mai puțin legat de firea omului. Pe măsură ce orașul se umple de aglomerație și de goana după cumpărături, simt tot mai mult lipsa acelui timp în care oamenii se opreau și vorbeau unii cu alții, când împărțeai o bucată de tobă sau de caltaboș nu pentru că trebuia, ci pentru că așa ți-era inima.

Și tare mi-e dor de simplitatea aceea, de liniștea dintre casele înzăpezite și de căldura din bucătăria bunicii. Dar, cu toate acestea, recunosc că aștept Sărbătorile cu speranță. Poate că, în ciuda lumii moderne în care trăim, Crăciunul are încă puterea de a împăca oamenii, măcar pentru câteva zile.

Mi-ar plăcea să văd din nou zâmbete sincere pe stradă, oameni care să lase supărările la o parte și să-și amintească de gesturile mici, de care depinde uneori o întreagă bucurie. Îmi doresc ca spiritul Crăciunului să ne aducă tuturor mai multă pace. Să fim un pic mai răbdători, un pic mai buni, un pic mai atenți unii cu alții. Poate că nu putem aduce vremurile de altădată înapoi, dar putem păstra din ele ceea ce a fost mai frumos.

Cu gând bun și dor de iernile copilăriei,

Un băcăuan

