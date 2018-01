Pâinea cumpărată de băcăuani a fost scumpită din nou, cu circa 9%. Ca exemplu, în magazinele proprii o pâine neagră feliată fabricată de Pambac costă acum 2,60 de lei și este mai scumpă cu 20 de bani. În supermarketuri, aceeași pâine a ajuns însă și la 3,23 de lei, de la 2,58 de lei, scumpire cu peste 25%. Producătorii dau vina pe valul de scumpiri la utilități și pe creşterea costurilor cu forţa de muncă din ultima perioadă, care au condus la ajustarea prețurilor în industria de morărit şi panificaţie. Majorarea prețurilor la produsele de panificație a avut loc în toată țara, dar reprezentanții industriei nu exclud noi majorări în viitorul apropiat. „Ar trebui să ne așteptăm și la alte scumpiri în 2018. Am fost notificați că energia se va scumpi cu 35%. Or, toate aceste creșteri de tarife la utilități se văd în preț și nu numai la pâine. Fiecare agent economic își face calculele și ia decizia care să îi convină” – declara presei Aurel Popescu, președintele Rompan, Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase din care fac parte cinci societăți de profil din județul Bacău. Producătorii din panificație au anunțat încă de la finele anului trecut că se așteaptă la scumpiri, atât din cauza majorării prețului grâului, cât și din cauza scumpirii carburanților. Tot ei mai spun că o marea problemă în momentul de față este și că nu se mai găsește forță de muncă. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.