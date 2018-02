Derulată timp de trei zile, campania de donare de sânge “Speranță pentru Viață” organizată de CS Bronx Bacău în colaborare cu Auchan Bacău și Centrul de Transfuzii Bacău și-a atins și chiar depășit obiectivul. Dacă organizatorii au mizat pe 100 de donatori, la finalul campaniei, la centralizare, s-a constatat că 138 de bacauani au răspuns pozitiv invitației de a fi alături de semenii lor. Reamintim că, donatorii de sânge din această campanie au donat și bonurile de masă ce le-au revenit pentru o campanie ulterioară, “Coșulețul de Paște” în care peste 100 de familii nevoiașe vor fi ajutate în perioada sărbătorilor pascale. 1 of 8 Detalii despre campania “Speranță pentru Viață” aflați din ediția de luni, 19 februarie, a cotidianului Deșteptarea. 50 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.