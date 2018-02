Demarată de Valentine’s Day, campania de donare de sânge „Speranță pentru Viață”, organizată de Clubul Sportiv Bronx, Auchan Bacău și Centrul de Transfuzii Bacău, are un real succes. Astfel, sala de așteptare a Centrului de Transfuzii a fost ca niciodată, foarte aglomerată. Donatorii, cei mai mulți tineri și foarte tineri, au fost foarte încântați de această campanie. „Sunt pentru prima dată aici și cu siguranță voi mai repeta această experiență”, ne-a spus Roxana Popa în timp ce dona. Alin Grădinaru, de 30 de ani, este donator cu state mai vechi: „Nu mai știu a câta oară sunt aici. Cred că de un an și jumătate vin din trei în trei luni. Vin și donez pentru că sunt conștient cât de important este sângele donat de noi pentru a salva vieți.” Pe Simona Țîmpu am găsit-o întinsă pe pat, donând sânge. Zâmbea. „Și eu sunt tot pentru prima dată în această situație. Prima dată pare că e mai greu, dar cu siguranță voi reveni. Am înțeles că putem dona din trei în trei luni. Consider că e datorie sufletească pentru că așa putem să-i salvăm pe alții”, a declarat Simona. Foarte încântată era și dr. Adriana Ghindă, directorul Centrului de Transfuzii Bacău pe care am găsit-o în mijlocul echipei pe care o conduce, întocmind fișe pentru donatori. „Avem și colectă mobilă la Onești, pentru că acolo au fost înscriși 63 de donatori pentru astăzi. În aceste condiții lucrăm cu jumătate din personal. Cât despre această campanie, suntem foarte mulțumiți, mobilizarea fiind impresionantă”, a declarat dr. Adriana Ghindă care a precizat că are speranțe mari că din cei care au trecut pragul Centrului de Transfuzii în această campanie vor deveni donatori regulați. Dincolo de sângele colectat, o echipă de voluntari de la C.S. Bronx au achiziționat bonurile de masă pe care donatorii le-au primit, acestea fiind folosite într-o altă campanie umanitară, „Coșulețul de Paște”, în care cei de la Bronx vor ajuta 100 de familii nevoiașe din Bacău și din județ. „Campania este peste așteptările noastre, în sensul că au venit mai mulți donatori decât ne așteptam, ceea ce ne va ajuta în campania următoare. Dacă vom depăși pragul propus, de 100 de donatori, vom lărgi numărul familiilor pe care le vom ajuta în perioada sărbătorilor pascale. Activitatea de azi (ieri, n.r.) ne dă încredere pentru viitor și sperăm ca următoarea campanie de donare de sânge să fie și mai amplă”, a declarat pentru Deșteptarea, Daniel Zodian, președintele C.S. Bronx Bacău. Până la ora 12.30 s-a recoltat sânge de la 50 de donatori și încă mai erau voluntari în așteptare. Campania va continua vineri și sâmbătă între orele 11.00 – 16.00, în incinta hypermarketului Auchan, unde se va și încheia cu un flashmob care va conține demonstrații de judo, gimnastică și o invitație la zumba. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.