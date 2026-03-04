S-au schimbat regulile pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului auto

Codul rutier a fost modificat recent, după publicarea în Monitorul Oficial a OUG nr. 7/2026, act normativ intrat în vigoare la 25 februarie. Una dintre cele mai importante schimbări îi vizează pe șoferii care doresc reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere.

Până acum, pentru a beneficia de reducerea suspendării, conducătorii auto trebuiau să îndeplinească trei condiții: să aibă permis de cel puțin un an, să promoveze testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație și să facă dovada plății amenzii care a generat suspendarea. Primele două condiții rămân neschimbate.

Începând cu 27 martie 2026, însă, a treia condiție devine mult mai strictă. Șoferii care solicită reducerea perioadei de suspendare trebuie să prezinte dovada achitării tuturor amenzilor de circulație datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale unde își au domiciliul, nu doar a celei care a dus la suspendarea permisului.

Cu alte cuvinte, pentru a-și recupera mai repede dreptul de a conduce, șoferii trebuie să fie la zi cu toate obligațiile contravenționale rezultate din încălcarea regulilor de circulație, indiferent de momentul în care au fost aplicate sancțiunile.

Pentru persoanele care nu au domiciliul în România, regula rămâne mai flexibilă: acestea vor trebui să facă dovada achitării doar a amenzii care a determinat suspendarea dreptului de a conduce.

O altă modificare importantă introdusă de OUG nr. 7/2026 îi privește pe conducătorii auto care dețin permise emise în alte state. Din martie, aceștia nu își vor mai putea recupera permisul suspendat în România dacă nu achită amenda rutieră care a stat la baza măsurii.

Prin aceste schimbări, autoritățile urmăresc creșterea gradului de conformare la plata amenzilor și responsabilizarea șoferilor. Practic, reducerea perioadei de suspendare devine un beneficiu condiționat de un comportament corect nu doar în trafic, ci și în raport cu obligațiile financiare față de stat.