S-a semnat contractul pentru finalizarea fostului Spital Municipal

60 de milioane de euro vor fi investite în finalizarea fostului Spital Municipal și integrarea acestuia în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. Suma va fi folosită atât pentru reabilitarea și extinderea pavilionului fostei unități, cât și pentru achiziționarea de echipamente medicale (computer tomograf, RMN, angiograf biplan ș.a.), eficientizarea energetică și digitalizarea unității.

Vineri, 23 iunie, la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, în prezența ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, a fost semnat contractul de finanțare pentru finalizarea fostului Spital Municipal și integrarea acestuia în cadrul Spitalului Judeațean de Urgență (SJU) Bacău. La eveniment, au mai participat și europarlamentarul PSD Dragoș Benea, consilierul de stat al primului ministru, Carmen Orban, Alexandru Rogobete, secretar de stat la Ministerul Sănătății, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, alături de Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui, parlamentari PSD din Bacău, autorități județene și locale și reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate. „Premierul Marcel Ciolacu și întregul Guvern al României și-au setat ca prioritate zero implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acest obiectiv a fost anunțat încă de la începutul formării noului guvern, pentru că este șansa noastră, a tuturor, ca această țară să își poată îmbunătăți infrastructura și serviciile publice. Vorbim astăzi despre servicii publice și unul dintre domeniile cele mai importante trebuie să rămână Sănătatea. Sunt medic de peste 25 de ani și știu cât este de greu să salvezi vieți când nu ai condiții sau cât de greu le este pacienților noștri când nu au acces la un sistem medical modern, adaptat vremurilor moderne. (…) Peste 500 de milioane de lei vor fi investite pentru construirea unui pavilion nou al Spitalului Județean de Urgență Bacău și pentru construirea unei clădiri noi la Spitalul nr. 2 din Vaslui”, a transmis consilierul de stat al primului ministru, Carmen Orban.

„Parteneriatele cu universitățile de medicină și farmacie, esențiale pentru noile spitale”

Finanțat prin PNRR, Componenta 12 – Sănătate, proiectul care vizează fostul Spital Municipal are o valoare de aproape 290 de milioane de lei (circa 60 de milioane de euro), cea mai mare parte sunt fonduri nerambursabile, iar 5% (14,5 milioane de lei) asigurate de la bugetul Consiliului Județean. Proiectul va presupune atât reabilitarea și extinderea pavilionului fostului Spital Municipal, cât și dotarea cu echipamente medicale, eficientizarea energetică și digitalizarea unității. „Cele două obiective – din Bacău și din Vaslui – sunt printre primele care vor fi inaugurate prin PNRR, fiind cele mai avansate din toate punctele de vedere. În Bacău, a fost o situație mai specială, cu acest fost Spital Municipal care a trebuit reintegrat, un lucru logic, întrucât era în curtea spitalului județean. La fel și la Vaslui, unde discutăm tot despre un spital județean. Aici vor fi construite trei secții noi. (…) Vom avea clădiri noi în spitalele din România pentru pacienţii din România, de data aceasta pentru regiunea Moldovei care, istoric, a fost de multe ori vitregită de investiţii majore, mai ales în domeniul sănătăţii”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Acesta a mai amintit și despre parteneriatele încheiate de unitățile spitalicești cu universitățile de medicină și farmacie. „Sunt esențiale, pentru că aceste noi spitale, fără o resursă calificată nu se pot dezvolta și nu pot oferi servicii de calitate în sănătate. Ne dorim să avem întregul, adică să avem clădiri noi, să avem personal medical antrenat. Or, acest parteneriate le oferă unităților medicale oportunitatea imensă de a deveni spitale clinice, ceea ce poate însemna că există un interes pentru personalul care lucrează în acest moment să devină cadre didactice. Pe de altă parte, putem să dezvoltăm facultăți de asistente medicale și de moașe, care vor avea o pregătire profesională de alt nivel și de care este nevoie, pentru că noile echipamente presupun și operarea lor de către personal înalt calificat – medici și asitenți medicali, deopotrivă”, a punctat ministru Rafila. Reamintim că, în urmă cu doi ani, a fost încheiat un parteneriat între Consiliul Județean Bacău, Spitalul Județean de Urgență Bacău și Universitatea de Medicină și Farmacie Tg. Mureș, colaborare prin care se urmărește îmbunătățirea continuă a calității actului medical la SJU Bacău. Astfel, vor fi inițiate diverse programe de instruire și formare clinică, în paralel cu formarea profesională a personalului medical, asigurându-le, totodată, efectuarea de stagii de practică studenților mediciniști, inclusiv încadrarea medicilor rezidenți etc.

Proiectarea și execuția lucrărilor, scoase la licitație

Cert este că, odată finalizat acest proiect, se va putea asigura cetățenilor județului un acces echitabil la servicii de sănătate de calitate. „Acest deziderat care, la început, părea aproape irealizabil, ușor-ușor se conturează, astfel încât ceea ce am promis în 2020 se materializează. Echipa Consiliului Județean a reușit să treacă peste anumite bariere administrative, într-un timp foarte scurt. Am reușit să evităm pași falși în accesarea acestui contract de finanțare, să trecem de bariera timpului. A fost o luptă contra cronometru, încă de la finalul lunii noiembrie, când s-a predat acest obiectiv către Consiliul Județean pentru a putea fi finanțat și finalizat. Prin urmare, cu ajutorul echipei de la Ministerul Sănătății, am reușit, în timp record, să trecem de pe locul 49 pe locul 4 (pe lista PNRR n.r.)”, a arătat Valentin Ivancea, președintele CJ Bacău. Acesta a mai anunțat că, pentru a fi eficienți, s-a lucrat în paralel, astfel încât proiectarea și execuția pavilionului fostului Spital Municipal se află deja în faza de licitație, cu depunere de ofertă pe data de 14 iulie. „Dacă lucrurile vor decurge fără probleme, putem spune că vom fi în execuție anul acesta, cu speranța de a finaliza lucrările cât mai rapid, astfel încât să îl putem da în folosința cetățenilor din Bacău, dar și a cadrelor medicale de la SJU, unde știm că sunt probleme de spațiu, sunt probleme în privința numărului de paturi etc.”, a completat președintele CJ.

„Am prins, în ceasul al 25-lea, acest tren al PNRR-ului pe Sănătate”

Clădirea fostului Spital Municipal a fost construită în perioada 2007 – 2012. Timp de mai bine de zece ani, imobilul a rămas nefinalizat. Abia în pandemia de Covid, s-a reușit amenajarea parterului și a etajelor 4 și 5 ale clădirii, în scopul adaptării spațiului pentru preluarea pacienților infectați cu noul coronavirus. „Este un șantier, de aproape 16 ani. Este, probabil, singurul spital din România care a fost dotat înainte de a se începe construcția clădirii. S-au aruncat cu milioane de euro în aparatură medicală care acum zace, fiind depășită moral și fizic, deci nu mai poate fi folosită. Și azi am fi vorbit tot despre un șantier dacă, în octombrie, anul trecut, doi oameni de stat, domnul Nicolae Ciucă și domnul Marcel Ciolacu, nu deblocau o anumită pasivitate sau letargie sau optuzitate ale unor colegi din politichie, și acest stabiliment nu ajungea la Consiliul Județean. În martie 2022, domnul ministru Rafila a prezentat-o ca pe o soluție pentru finalizarea acestui pavilion, accesând acest PNRR. Intervenția fermă a celor doi a reușit să facă acest transfer patrimonial, iar prin profesionalismul, temeinicia și destoinicia domnilor Ivancea și Rogobete, s-a reușit, într-o lună și jumătate, să se realizeze ceea ce alții au făcut, «în liniște», proiecte mature, timp de un an sau doi. Am prins, în ceasul al 25-lea, acest tren al PNRR-ului pe Sănătate”, a punctat eurodeputatul PSD Dragoș Benea.

Paturi digitalizate și echipamente medicale de ultimă generație

Cert este că unitatea medicală va avea o capacitate de spitalizare de 328 paturi (spitalizare continuă), 8 stații de dializă și 18 paturi de spitalizare de zi. Din numărul total de paturi, 209 vor fi dotate cu echipamente IT / digitalizate. Aici, vor funcționa mai multe secții și compartimente, unele se vor muta de la SJU, altele vor fi nou înființate: cardiologie, cu 80 de paturi, din care 10 la compartimentul recuperare și 13 la Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienţilor Cardiaci Critici – USTACC, neurochirurgie – 20 de paturi, neurologie – 80 de paturi, ATI – 17, compartimentul de cardiologie intervențională – 12, chirurgie plastică, inclusiv pentru bolnavii cu arsuri grave – 30, oftalmologie – 25, hematologie – 17, ORL – 25, din care 5 la chirugie buco-maxilo-facială (BMF), nefrologie – 22 de paturi). Noua unitate medicală va beneficia, printre altele, de un computer tomograf (CT), un echipament de Rezonanță magnetică Nucleară (RMN), un angiograf biplan (pentru studierea vaselor inimii, ale plămânilor, creierului și măduvei spinării etc., ajutând la depistarea leziunilor arteriale). „Această structură a fost determinată, inițial, printr-un proiect al Scolii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar. Este un plus de 328 de paturi. Însă, chiar dacă va crește numărul de paturi, trebuie să facem în așa fel încât să fim sustenabili, spitalul să-și asigure sustenabilitatea. Am mai spus, acum, spitalul se află într-o evaluare care să ne dea rezultate optime pentru fiecare secție în parte”, a subliniat președintele CJ, Valentin Ivancea.

Clădire cu energie „aproape” zero

Se vor executa lucrări de compartimentare interioară, reabilitare termică a fațadei și modernizarea acesteia, repararea sau înlocuirea instalațiilor avariate sau neconforme, precum și diverse lucrări de eficientizare energetică în scopul aducerii clădirii la un nivel de standard nZEB+ (clădiri cu o performanță energetică foarte ridicată, unde se folosește energie „aproape” zero) – prepararea apei calde menajere folosind energia alternativă (panouri solare cu tuburi vidate), stocarea și prepararea apei calde menajere cu ajutorul unei baterii de boilere monovalente, amenajarea unui parc de panouri fotovoltaice, cu injecție în Sistemul Energetic Naţional – SEN, completarea instalațiilor existente cu alte 5 rezervoare de acumulare suplimentare pentru apa caldă menajeră. Interesant de reținut că prin automatizarea sistemului se va folosi cu prioritate apa încălzită din surse regenerabile. „În machetă, pavilionul arată, într-adevăr, futurist, dar așa va fi și în realitate. Pentru că unitatea va fi la standard de eficiență energetică nZEB+, pe exteriorul clădirii vor fi amplasate panouri fotovoltaice. Era o condiție din PNRR, recuperarea energetică. SF-ul a fost gândit de așa natură încât să nu fie nevoie de un alt teren pe care să amplasăm panourile, ceea ce ne-ar fi costat mai mult.