Gabriel Dominte, proprietarul cunoscutului Pescado Grup din Buhuși, jucător de referință pe piața preparatelor din pește, a preluat mandatul de președinte al Rotary Club Bacău pentru perioada 2020-2021. Predarea și preluarea mandatului a avut loc, în condițiile impuse de pandemia de Covid-19, într-o ceremonie restrânsă, cu participarea unui număr mai mic de membri ai clubului.

Acesta a pus în practică o parte dintre acțiunile pe care și le-a propus, precum acordarea de ajutoare materiale Centrului Social Sf. Andrei din satul Siretul, comuna Săucești. Regretă, însă, că acțiuni devenite tradiționale, precum tabăra de pictură sau plantarea de arbori în zona Slănic Moldova și altele, nu au mai putut avea loc în noile de condiții de securitate sanitară. Speranța rotaryenilor din Bacău este că acestea vor fi reluate, precum plantarea de arbori chiar în toamna viitoare.

Sunt conștient că preluarea unui mandat de președinte al Clubului Rotary în actualele condiții nu poate fi unul ușor. Nu va fi ușor să facem activitățile pe care ni le-am propus, dar vom face tot posibilul să menținem viu spiritul rotaryan și să încercăm să facem cât mai mult bine. Nu va fi simplu nici cu sponsorizările la care vom apela, ca și până acum, pentru că ne îndreptăm spre un an economic greu, iar alte acțiuni au un grad de incertitudine major. Îmi doresc, însă, din tot sufletul, să apuc în mandatul meu să fac lucruri mari, chiar și să scăpăm în acest interval de timp de pandemie. Am idei, am inițiative, am și speranțe și pentru ele ce pot să spun decât Doamne ajută!”, ne-a declarat și Gabriel Dominte.