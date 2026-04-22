Criticat de iubitorii de animale, primarul Bacăului spune că nu va eutanasia câinii din adăpost

Primarul municipiului Lucian-Daniel Stanciu Viziteu a respins criticile apărute în spațiul public privind presupusa eutanasiere a câinilor din adăpostul public al orașului, afirmând că informațiile vehiculate pe internet reprezintă „dezinformări” și „manipulări”.

Edilul a declarat că, potrivit regulamentului aflat în dezbatere publică, eutanasierea animalelor nu va avea loc decât în cazuri medicale, la decizia medicului veterinar curant. „Nimeni nu va eutanasia câinii din adăpostul din Bacău, cu excepția cazurilor medicale și doar prin decizia medicului curant”, a transmis acesta.

Primarul a subliniat că regulamentul citează legislația națională deja în vigoare și nu introduce prevederi noi. „De șase ani, de când sunt primar, nu am semnat nicio dispoziție de eutanasiere și nu am în plan așa ceva”, a precizat Viziteu.

El a susținut că în spatele criticilor s-ar afla persoane cu interese financiare sau politice. Potrivit edilului, unele dintre acestea ar avea legături cu comerțul cu animale sau cu anumite interese politice locale.

În același timp, primarul a menționat că anul trecut au fost realizate 89 de adopții de câini din adăpostul public, susținând că niciuna nu a fost realizată prin intermediul unor asociații care critică proiectul.

De cealaltă parte, iubitori ai animalelor și critici ai proiectului afirmă că în regulamentul pus în dezbatere publică există prevederi care permit eutanasierea animalelor. Aceștia citează articole conform cărora „pisicile sau alte animale capturate de pe domeniul public și privat al municipiului Bacău vor putea fi eutanasiate cu acordul Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor”.

De asemenea, în document se menționează că primarul, în calitate de împuternicit conform legii, poate emite o decizie de eutanasiere după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinilor în adăpost, dacă aceștia nu au fost revendicați, adoptați sau menținuți în adăpost.

Ieri, Consiliul local Bacău a a aprobat delegarea serviciului către Societatea de Servicii Publice Municipale. „Asta ne permite să angajăm personal suplimentar, să îl plătim și în funcție de performanță, să oferim îngrijire medicală mai bună, să organizăm campanii integrate de sterilizare și să creștem numărul adopțiilor (am introdus și un indicator de performanță pentru acest lucru). Operând acest serviciu prin această companie, iar pe viitor și la nivel metropolitan, vom fi mai eficienți în protejarea băcăuanilor și în îngrijirea câinilor fără stăpân, în paralel cu măsuri constante pentru a reduce înmulțirea necontrolată”, a declarat primarul Viziteu.