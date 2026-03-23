S-a schimbat culoarea cu care sunt semnalizați senzorii la semafoare

Primăria Municipiului Bacău a anunțat montarea unor plăcuțe speciale de informare și marcarea cu vopsea albastră a senzorilor de cerere la mai multe intersecții semaforizate din oraș, în cadrul implementării Sistemului de Management al Traficului (SMT).

Noile elemente au fost instalate la intersecțiile străzii Vadul Bistriței cu strada Vântului (zona Jisk – Autogară), bulevardului Unirii cu strada Tecuciului (Lidl Șerbănești), străzii Milcov cu strada Mircea Eliade (zona Cora), străzii Republicii cu strada Condorilor și pe strada Republicii, în zona Unității Militare de Aviație.

Autoritățile explică faptul că noile sisteme de semaforizare includ și al treilea semafor montat la baza stâlpilor, destinat primei mașini aflate la semafor. Rolul acestuia este de a permite șoferului să oprească cât mai aproape de intersecție și să observe ușor culoarea semaforului, ceea ce ajută sistemul să detecteze vehiculul prin senzorii instalați în asfalt și să reducă formarea cozilor.

În cadrul sistemului sunt utilizate bucle inductive, care funcționează ca senzori de trafic și au mai multe roluri:

senzori de cerere – detectează prezența vehiculelor și solicită culoarea verde;

senzori îndepărtați – măsoară numărul de vehicule aflate la semafor;

senzori la linia de stop – monitorizează viteza de intrare în intersecție;

senzori de ieșire – înregistrează câte vehicule părăsesc intersecția.

Pentru șoferi sunt relevanți în special senzorii de cerere, marcați cu vopsea albastră, care indică locul în care vehiculul trebuie să staționeze pentru ca semaforul să acorde culoarea verde.

Primăria reamintește și pietonilor că pentru traversare trebuie activat senzorul galben montat pe stâlpi, care declanșează procesul de acordare a priorității de trecere.

Potrivit municipalității, proiectul SMT prevede instalarea de bucle inductive în 88 de puncte semaforizate din oraș, dintre care 58 de intersecții și 30 de treceri de pietoni. Sistemul va permite identificarea în timp real a fluxului de vehicule și ajustarea automată a timpilor de semaforizare în funcție de trafic.

După finalizarea lucrărilor, echipamentele vor funcționa integrat și vor fi coordonate dintr-un dispecerat central, autoritățile estimând reducerea timpilor de așteptare în intersecții, fluidizarea circulației și creșterea siguranței pentru pietoni și șoferi.