• în ciuda pandemiei, Salamul de Sibiu rămâne un aliment preferat de români • urcă în top Salamul de Sibiu feliat

De doi ani este celebrat, pe 1 noiembrie, Salamul de Sibiu, produs pentru care Grupul Agricola Bacău deține peste jumătate din piață. În România, producția anuală de Salam de Sibiu IGP (cu Indicație Geografică Protejată) rămâne constantă, la 3.000 de tone, chiar și în acest an provocator pentru toate afacerile. Totuși, în această categorie se dezvoltă un nou trend, cel al Salamului de Sibiu IGP feliat, care reprezintă aproximativ 6% din totalul vânzărilor de Salam de Sibiu.

Povestea Salamului de Sibiu a început acum mai bine de o sută de ani. Producția lui a început concomitent în cel puțin două zone, în Mediaș și arealul Văii Prahovei. Atunci când popularitatea sa a crescut peste hotare, exportul se făcea prin Vama Sibiu, pentru că acesta era punctul de trecere spre teritoriul austro-ungar. Ștampila de export aplicată pe documente bifa „Vama Sibiu”, iar ușor-ușor numeroasele comenzi, venite din partea colaboratorilor externi, aveau mențiunea „Salam din Vama Sibiu”. La scurt timp, produsul a devenit cunoscut publicului ca „Salam de Sibiu”. Mezelarii au început să producă Salam de Sibiu încă din 1895. La începutul secolului al XIX-lea, mezelarii locali au adaptat rețeta și procesul de producere pe care le-au transmis din generație în generație.

Odată cu dobândirea recunoașterii oficiale la nivel European, Salamul de Sibiu a primit, din 2016, denumirea de „Indicație Geografică Protejată”. Potrivit legislației europene, IGP se referă la numele unei regiuni, al unui loc bine determinat sau al unei țări, care servește la desemnarea unui produs originar din această arie geografică și a cărui calitate sau reputație poate fi atribuită mediului geografic respectiv (inclusiv factori naturali și/sau umani) și a cărui producție/prelucrare/preparare are loc acolo.

Înființată pe 7 mai 2014, Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu îi reunește pe singurii dintre cei acreditați să producă adevăratul Salam de Sibiu: Agricola Bacău, Angst, Aldis Călărași, H&E Reinert Brașov, Salsi Sinaia și Scandia România. Misiunea Asociației este menținerea Indicației Geografice Protejate, și dezvoltarea durabilă a producției, precum și sprijinirea producătorilor, pe plan național și internațional.

În proiectul european „Enjoy it’s from Europe”, pentru al treilea an, Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu (APSS) a pregătit spoturile de promovare care fac cunoscută metoda de producție și calitatea intrinsecă a salamului care au stat la baza obținerii Indicației Geografice Protejate (IGP).

„Carnea de porc, alături de slănina tare, sunt maturate timp îndelungat și conferă Salamului de Sibiu un gust aparte. Alături de șase producători din România, ne-am unit în 2014 într-o asociație și am pus povestea salamului de Sibiu în lumină, cu scopul de a duce mai departe tradiția producției autentice a Salamului de Sibiu IGP, așa cum am primit-o din generație în generație. Salamul de Sibiu IGP este primul brand românesc care a trecut granițele țării, iar în această privință ne ajută mult comunitățile românilor din străinătate, precum și proiectul european „Enjoy it’s from Europe – Sibiu Salami PGI”.Oriunde în Italia, Spania sau Anglia, toată lumea știe de salamul de Sibiu IGP”

Carmen Gavrilescu, președinta APSS