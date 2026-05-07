Primăria Brusturoasa, executată silit după o eroare care costă scump comunitatea. Bunuri ale instituției, scoase la licitație

Primăria comunei Brusturoasa, din județul Bacău, se află în centrul unui scandal juridic și administrativ, după ce ar fi ignorat o poprire legală instituită de un executor judecătoresc și ar fi achitat o datorie către o firmă aflată în executare silită, deși fusese notificată oficial să vireze suma către executor, informează Antena3.

Cazul a pornit de la o sumă de bani pe care administrația locală o datora unei societăți de construcții. Firma respectivă era însă executată silit, astfel că plata trebuia direcționată către executorul judecătoresc desemnat în dosar. Potrivit informațiilor apărute, primăria ar fi ignorat notificarea și ar fi transferat banii direct către societatea comercială.

Persoana prejudiciată a acționat instituția în instanță și a obținut câștig de cauză, iar acum executorul încearcă să recupereze suma prin valorificarea bunurilor puse sub sechestru.

Printre bunurile scoase la licitație se află un buldoexcavator aparținând primăriei, dar și autoturismul folosit de primar.

Reprezentanții administrației locale susțin că au contestat executarea silită și evaluarea bunurilor, considerând că acestea ar fi fost subevaluate.

„Am contestat executarea silită și vânzarea pentru că ni s-a părut că sunt subevaluate bunurile respective. Noi, ca instituție, nu putem ceda. Suntem încă pe rol și, cu toate că vrem să lichidăm acest aspect, legea nu ne permite să ne oprim aici. Trebuie să mergem până la ultima cale de atac”, au transmis reprezentanții primăriei.

De cealaltă parte, firma care încearcă să recupereze prejudiciul acuză administrația locală că utilizează în continuare bunurile puse sub sechestru și scoase deja la licitație.

„Ne aflăm la trei ani distanță în care noi nu ne-am recuperat banii, iar toate aceste demersuri creează dobânzi și penalități care vor fi plătite din banii contribuabililor, pentru că niște funcționari publici nu vor să plătească de bună voie sumele pe care instanța i-a obligat să le plătească”, au declarat reprezentanții firmei prejudiciate.