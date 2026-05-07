Polițiștii au desfășurat activități preventive la școala din Recea. Aproximativ 100 de elevi au participat

Polițiștii de prevenire și cei din cadrul serviciului rutier au desfășurat o activitate informativ-preventivă la școala din localitatea Recea, în cadrul unei acțiuni dedicate siguranței elevilor și educației rutiere.

La întâlnire au participat aproximativ 100 de elevi și cadre didactice, iar discuțiile s-au concentrat pe regulile de circulație, prevenirea accidentelor și comportamentul responsabil în trafic.

Copiii au primit recomandări privind deplasarea în siguranță pe drumurile publice, traversarea corectă a străzii și evitarea situațiilor care le-ar putea pune în pericol integritatea fizică.

Totodată, polițiștii le-au prezentat elevilor aspecte legate de activitatea desfășurată de oamenii legii, atribuțiile unui polițist și importanța respectării regulilor în comunitate.

Astfel de activități preventive sunt organizate periodic în unitățile de învățământ, scopul acestora fiind creșterea gradului de siguranță în rândul minorilor și promovarea unui comportament responsabil.