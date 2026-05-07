Baschet masculin/ U12, U14 și U16: Memorialul „Ion Mihai”

Pe 9 și 10 mai, sala de sport a Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” va găzdui, în organizarea CSȘ Bacău și ACS Lupii Moldovei, o competiție de baschet masculin la nivel juvenil menită să onoreze memoria unui om dedicat total sportului

„În memoria unui om dedicat sportului și tinerelor generații”. Astfel sună motto-ul Memorialului „Ion Mihai”, competiție de baschet masculin U12, U14 și U16 ce-și va consuma debutul în acest weekend, la sala de sport a Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău. Având ca organizatori CSȘ Bacău și ACS Lupii Moldovei, turneul de baschet va reuni, alături de gazdele de la CSȘ Bacău, echipele CSM Vaslui, LPS Focșani și ACS Petras Piatra Neamț. Cu mențiunea că antrenorul echipelor din Focșani este Petruț Mihai, fiul regretatului profesor Ion Mihai. Și că pe teren se vor afla și nepoții lui Ion Mihai, ducând astfel mai departe o frumoasă tradiție. „Această competiție este în memoria unui om care a inspirat prin pasiune, dedicare și dragoste pentru sport”, a declarat antrenorul CSȘ Bacău, Sorin Butnaru, care a ținut să puncteze o serie de date biografice ale profesorului Ion Mihai:

„S-a născut pe 6 iulie 1949 la Ploiești. A urmat cursurile școlii profesionale din Ploiești, după care a fost «recrutat» de profesorul-antrenor Cicerone Ciuhureanu la echipa Armatei din Bacău, unde a satisfăcut și stagiul militar. Concomitent, a urmat și cursurile liceale la seral. La sfârșitul stagiului militar a plecat la Iași unde a jucat la echipa din localitate. A decis să urmeze cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport Bacău, iar la absolvirea acestora și-a încheiat activitatea sportivă ca jucător, îmbrățișând cariera de antrenor la CSȘ Bacău sub îndrumarea doamnei prof. Maria Ghenade.

Ulterior, cu fetele formate la CSȘ Bacău a continuat la nivel de senioare în cadrul echipei de baschet IPEP Bacău cu care a promovat în prima divizie. Ion Mihai a avut funcția de director al CSȘ Bacău în perioada 1992-2002, unde a reușit performanțe frumoase alături de echipa de junioare: medalii de aur și bronz la Campionatele Naționale. După perioada petrecută la CSȘ Bacău, profesorul Ion Mihai a fost directorul LPS Bacău din 2004 și până la pensionare, în 2014”. Profesorul Sorin Butnaru a ținut să adauge:

„La acest eveniment, ca invitați speciali figurează foștii colegi al domnului profesor Ion Mihai: doamna Rodica Coneschi, care a activat la secția de baschet fete a CSȘ Bacău împreună cu doamna profesor Maria Antăloaie și doamna Mihaela Țepeș, domnul Sorin Toma, fost profesor-antrenor la CSȘ până în 2003, domnul Cicerone Cihureanu, nea Cici, prin mâinile căruia au trecut sute de sportivi și domnul antrenor Doru Leonte”. Memorialul „Ion Mihai” va începe sâmbătă, 9 mai, la ora 9.00, zi în care, de la ora 11.20 va avea loc și o festivitate în cadrul căreia vor fi înmânate plachete invitaților speciali. Căderea de cortină peste ediția inagurală a Memorialului se va produce duminică, 10 mai, în jurul orei 13.30.

Programul meciurilor de la Memorialul „Ion Mihai” la baschet

Sâmbătă, 9 mai, ora 9.00 : CSȘ Bacău- CSM Vaslui (U12). Ora 10.20 : LPS Focșani- ACS Petras Piatra Neamț (U14). Ora 11.40 : LPS Focșani- CSM Vaslui (U12). Ora 15.00 : LPS Focșani- CSȘ Bacău (U12). Ora 16.20 : CSȘ Bacău- LPS Focșani (U14). Ora 17.50 : LPS Focșani- CSȘ Bacău (U16).

Duminică, 10 mai, ora 10.00 : LPS Focșani- ACS Petras Piatra Neamț (U16). Ora 12.00 : ACS Petras Piatra Neamț- CSȘ Bacău (U16).