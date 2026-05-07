Copil de 3 ani, mort după ce a căzut într-o fântână adâncă de 22 de metri, în Parincea

În această seară, pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău au intervenit în localitatea Parincea pentru salvarea unui minor care a căzut într-o fântână cu o adâncime de aproximativ 22 de metri.

Pentru gestionarea situației de urgență, la locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o unitate de terapie intensivă mobilă, precum și forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău. Totodată, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu un container MULTIRISC, destinat sprijinirii misiunilor complexe de salvare.

Având în vedere dificultatea intervenției și specificul situației de urgență, a fost solicitat și un alpinist din cadrul ISU Bacău, acesta coborând în fântână pentru recuperarea copilului.

În urma operațiunii desfășurate, victima, un băiețel în vârstă de aproximativ 3 ani, a fost extrasă și predată echipajului medical aflat la fața locului. La momentul extragerii, minorul nu prezenta semne vitale, fiind începute imediat manevrele de resuscitare.

Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, a fost declarat decesul copilului.