La Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” s-a deschis expoziția „Artişti plastici băcăuani în colecţiile Muzeului de Artă” – ediția a VI-a. Etapă a proiectului cultural cu același nume, care a debutat în anul 2015, ediția actuală cuprinde creațiile din patrimoniul muzeal a 12 plasticieni băcăuani.

„Este un proiect prin care ne-am propus valorificarea patrimoniului muzeal, să popularizăm imensul și valorosul nostru fond artistic. Operele expuse în ediția actuală, cât și cele din cele cinci ediții anterioare aparțin unor artiști născuți în Bacău, alții au fost doar în trecere și au creat aici, și nu în ultimul rând artiști băcăuani care crează încă. Am ajuns la artiști contemporani, am început cu Vermont, primul artist mare pe care l-a dat Bacăul artei românești, apoi „interbelicii”, Berea, Știubei, Grigore Manea, Zlotescu, Nicu Enea. A urmat „generația de aur”, cum o numim noi: Ilie Boca, Mihai Chiuaru, Cristina Ciobanu, Carmen Poenaru, soții Zărnescu, soții Lăzureanu, artiști care au dat Bacăului sonoritate importantă la nivel național, mulți dintre ei fiind prezenți și pe simezele lumii. Iată, că am venit încet – încet spre cei mai tineri, însă pentru artă, pentru public, contează mai puțin vârsta. Sunt și artiști, chiar și în expoziția actuală, care s-au stins înainte de vreme, cum sunt Mircea Paiu sau anul acesta Ion Mihalache”, a spus la deschidere Dionis Pușcuță, coordonatorul proiectului, director interimar al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”.

La Muzeul de Artă, etajul I, publicul amator are posibilitatea să vadă, să admire lucrările artiștilor Tamara Antal, Radu Cristian Lascăr, Dan Palade, Iulia Filimon, Liviu Nedelcu, Adrian Mircea Paiu, Silvia Tiperciuc, Ion Mihalache, Marius Crăiță Mândră, Geanina Ivu Vlad, Dionis Octavian Pușcuță și Dragoș Burlacu, unii mai puțin cunoscuți băcăuanilor, cum este Cristian Lascăr, întors în Bacău, după mai mulți ani petrecuți în Anglia. Mai trebuie adăugat că lucrările sunt donații ale artiștilor, de-a lungul vremii, iar altele sunt premii de la Saloanele Moldovei. De altfel, Muzeul de Artă din Bacău are cea mai mare colecție de artă ale artiștilor din Republica Moldova, ca urmare a organizării în Bacău și Chișinău a „Saloanelor Moldovei”, cea mai longevivă și prestigioasă manifestare a artei plastice de pe cele două maluri ale Prutului.

Expoziția „Artişti plastici băcăuani în colecţiile Muzeului de Artă” grupează pe simeze 27 de lucrări de pictură și artă decorativă, semnate de 12 artiști, câte unul de fiecare lună, urmând ca în perioada următoare să fie realizat, așa cum s-a procedat la fiecare ediție, și Catalogul expoziției, care va putea fi vizitată de amatorii de artă pe parcursul lunilor iulie și august.