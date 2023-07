„Romanian Security Systems, siguranța ta, responsabilitatea noastră”

* interviu cu Sorin Sârghe, reprezentantul local al firmei de pază și protecție Romanian Security Systems, numărul 1 în țară, pe acest domeniu.

– Reprezentați, la nivel local, una dintre firmele etalon din acest domeniul, al securității.

– Corect. Și ca longevitate, și ca profesionalism. Pentru că, astăzi, numai dacă ești profesionist reziști pe piață, mai ales în condițiile unei concurențe acerbe, în Bacău fiind, de exemplu, în jur de 16 astfel de firme de protecție și pază. Or, noi avem în portofoliu obiective importante din județ pe care le montorizăm și la care intervenim în caz de nevoie, pornind de la Dedeman, Electric Plus, Barrier, Pepco, Lukoil, cora, și încheind cu CEC Bank, OTP, BCR, Banca Națională Română, Loteria Română, ARR, Poșta Română etc. În toată țara, sunt peste 25.000 de obiective, 41 de puncte de lucru, în paroape 10.000 de localități. Am avut un punct de lucru chiar și la Londra, vreo 5 ani de zile, care presta aceleași servicii ca și aici, în țară, inclusiv detectivi particulari specializați în investigații private. Îi monitorizăm inclusiv pe transportatorii de valori care, în cazul unei amenințări, pot declanșa butonul de panică. Trebuie precizat că noi avem dispeceratul la Roman, care monitorizează toate obiectivele din județ și dispune eventuala intervenție a colegilor mei pentru înlăturarea unui pericol.

– Cine sunt „bărbații în negru” care intervin ori de câte ori este nevoie?

– Puteți să notați că avem cea mai experimentată echipă de intervenție din oraș, cei mai bine pregătiți oameni în acest domeniu. Sunt aleși foarte bine, pentru că fiecare trebuie să stea bine și cu fizicul, dar și cu psihicul, astfel încât să nu se „piardă” în anumite situații. Sunt foarte bine pregătiți în tehnici de autoapărare și în lupta împotriva violenței, știu să aplice inclusiv metode de resuscitare. Sunt foarte buni chiar și în arta comunicării, de exemplu, pentru că nu puține sunt momentele în care trebuie să negociezi, să poți discuta cu omul înainte de intervenție. Eu pun mare preț pe această abilitate, pentru că degeaba agentul arată „4 x 4”, dacă nu știe să vorbească. Acum, nu se mai întâmplă ca înainte, când agenții de securitate apăreau, cu cagula pe față, și interveneau în forță. Trăim într-o epocă modernă și se pune accent mai mult pe comunicare, pe dialog. Iar colegii mei au înțeles perfect că pot întâlni diverși oameni, frustrați, cu probleme personale, care se mai ceartă acasă, care sunt presați de ratele la bancă. Cum s-a mai întâmplat și la noi, când cineva s-a dus să facă „plinul” într-o benzinărie și i s-a părut că e „cam” scump carburantul, cu câțiva bănuți și, deodată, a declanșat un întreg război. Iar, în astfel de situații, angajatul de la benzinărie este forțat să apese butonul de panică. Sunt oameni care o iau razna, de-a dreptul! Bunăoară, s-au înmulțit cazurile în care anumite persoane alimentează mașina la peco, fără să mai plătească. Sau, s-a mai întâmplat ca, noaptea, să intre vreo patru haidamaci într-o unitate de tip supermarket și să încarce saci cu dero, să umple sacoșele cu ce bunuri apucau, după care au plecat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Repet, lumea a luat-o razna.

„Un abonament la noi, mai bun ca o poliță de asigurare”

– În astfel de cazuri, cu atât mai mult s-ar cuveni ca oamenii să-și apere proprietatea.

– Neapărat. Îi sfătuiesc pe toți băcăuanii care dețin o afacere, nu doar pe cei pe care legea îi obligă, să-și facă un abonament cu monitorizare și intervenție. La noi, de exemplu, abonamentele lunare pleacă de undeva de la 149 de lei fără TVA, sumă în care intră și sistemul nostru, format dintr-o centrală de monitorizare, senzori etc., pe care-l dăm în custodie pe doi ani. Oricine poate folosi un astfel de kit de securitate conectat la dispeceratul nostru, fie că stă într-un apartament, fie la o casă sau la o vilă. În cazul persoanele care dețin deja un astfel de sistem de monitorizare, abonamentul poate scădea și la 120 de lei. Aș zice că acest tarif este la nivelul unui abonament de telefonie, de exemplu. Or, în acești bani, în cazul în care, să zicem, se întâmplă ceva minor sau chiar grav, iar beneficiarul declanșează alarma, imediat sunt trimiși colegii mei de la intervenție. În 2-3 minute, sunt acolo. Chiar și când omul pleacă în concediu și a „armat” pe tastatură codul, iar, în lipsa lui, cineva rău intenționat a spart un geam, încearcă să forțeze ușa de la intrare sau a pătruns, prin efracție, în imobil, în curte. Este mai bună ca o poliță de asigurare. Au fost cazuri în țară când unii oameni au murit în urma unui incident de acest gen. Polița, într-adevăr, te despăgubește, tardiv însă. În vreme ce un abonament la noi te protejează în adevăratul sens al cuvântului. Prin urmare, cred, cu tărie, că a venit momentul când fiecare ar trebui să aibă un astfel de abonament. Cu atât mai mult cei care dețin locuințe la parter, au case în zone izolate sau cei care au afaceri cu risc ridicat de a se produce un eveniment, cum ar fi barurile, cluburile etc. Din păcate, multă lume apelează la serviciile noastre abia după ce s-a întâmplat un eveniment nedorit, când fie li s-a spart casa, fie le-au fost furate bunuri din gospodărie etc. Nu e mai bine să investești o sumă mică înainte, dotându-te cu un astfel de echipament plus intervenție de urgență?! Pot fi puse inclusiv camere de supraveghere care să filmeze non stop, extrem de performante, datele fiind stocate pe un hard disk, timp de 2-3 luni. Chiar și magazinele, de exemplu, sunt monitorizate cu un astfel de sistem video, astfel încât merchandiser-ul să intervină imediat pentru a-l completa pe raft. Cred că suntem singurii din țară care oferim o astfel de soluție. La nivel național, în echipa noastră, avem și agenți pe motociclete, echipaje de salvare montană care au și câini în dotare. Dar folosim câini special antrenați și pentru paza obiectivelor, în special cele industriale, maximizând, astfel, securitatea. Asta este noua tendință în domeniu, mai ales că un câine de pază nu poate doar să urmărească și să ne dea alerta, ci este capabil și să amenințe intrusul, până la limita zonei monitorizate.

Advanced Detection & Alarming Matrix, primul sistem de securitate inteligent din România

– Cu alte cuvinte, progresul din înalta tehnologie este prezentă din plin la dvs.

– Firește. Avem, de exmplu, sistemul A.D.A.M. – Advanced Detection & Alarming Matrix, primul sistem de securitate inteligentă din România. Practic, un software cu 15 module de funcționare care ne ajută să greșim în foarte mică măsură la evaluarea pericolelor și a incidentelor. A.D.A.M. înlocuiește agenții de securitate, fiind capabil să realizeze funcțiile de detecție și de alertare, la parametri superiori celor asigurați prin personalul uman, crescând, astfel, eficacitatea în rezolvarea incidentelor. Cu ajutorul senzorilor de căldură, sistemul poate detecta prezența umană. Este capabil inclusiv să monitorizeze numărul de vizitatori dintr-un mall sau numărul de persoane, animale ori obiecte care traversează o zonă aflată în grija noastră. Poate identifica chiar și o mașină parcată în spațiul protejat de noi, care a fost lovită sau zgâriată. Un alt serviciu inclus în A.D.A.M. este „POS active” cu ajutorul căruia sunt monitorizate și detectate neregulile privind operațiunile de încasări financiare, dacă, de exemplu, ai dubii în ceea ce privește moralitatea angajaților tăi. Sistemul acesta mai poate detecta obiectele lăsate nesupravegheate sau pierdute, monitorizează traficul de clienți, distanța dintre oameni, notificând abaterile, inclusiv tiparele atipice de mișcare corporală etc. Cu ajutorul lui A.D.A.M. putem să excludem cazurile de sabotaj la sistemul de supraveghere, cum ar fi acoperirea camerelor video sau schimbarea orientării acestora. Pe de altă parte, putem instala și alarmă de incendiu sau de inundație într-o proprietate. Când omul este plecat în vacanță, de exemplu, și intervine un astfel de eveniment, senzorul de apă sau de fum ne anunță în dispecerat, și imediat este trimisă o echipă de la noi pentru a verifica la fața locului, iar în paralel sunt anunțați și pompierii, când este cazul. Totodată, putem implementa și sistemul de securitate de tip Ajax, dotat cu senzori complet autonomi, nemaifiind nevoie de cabluri, în unele situații, nici măcar de WI-FI.

– Se pot contracta și gărzi de corp pentru persoane?

– Absolut. Noi asigurăm și servicii de gardare pentru persoanele fizice, gardă de corp pentru adulți. Dar, de exemplu, ceea ce foarte puțină lume știe, în baza unui abonament, putem să monitorizăm permanent și copiii minori, mai ales că aceștia sunt cei mai vulnerabili în fața primejdiei. Le punem fiecărui copil o brățară și, astfel, sunt supravegheați tot timpul, inclusiv îi putem însoți de la școală până acasă și invers sau oriunde este nevoie. Părerea mea este că ar trebui și prin școli să fie mai multă prevenție, apelând la serviciile noastre. Am putea să asigurăm, la modul cel mai profesionist, toate școlile din Bacău. Există unele școli și licee de la noi care sunt extrem de vulnerabile, doar le vedem cu ochiul liber, nu trebuie să ni le arate cineva. Toate ar trebui monitorizate, inclusiv grădinițele.

– Care este percepția oamenilor vizavi de firmele de pază?

– Cei mai mulți nu prea ne acordă valoare, dar să știți că firmele de profil sunt foarte importante. Una la mână că toate societățile de pază și protecție colaborează cu poliția și cu celelalte organe ale statului prinse în schema asta. Altfel, n-ai cum să îți faci treaba. Și ei au nevoie de noi, dar noi de ei, mai ales că sunt situații unde nu te poți duce singur, ai nevoie și de un sprijin suplimentar. Peste tot sunt oameni recalcitranți, mai ales dacă-i prinzi la furat, de exemplu. Și nu doar cei săraci, care chiar nu au de niciunele, ci și oameni care arată bine, aparent de calitate, la care nu te gândeai că ar putea face așa ceva.

– Care este, să zicem, atuul firmei pe care o reprezentanți? Ce o ridică deasupra, în condițiile în care, mi-ați spus, există o concurență mare pe acest segment?

– Aș zice, profesionalismul. Pe primul loc. Asta îi lasă pe mulți în spate. Apoi, tehnologia extrem de avansată de care ne folosim. Dacă ai așa ceva, după cele mai noi tendințe, omul vine la tine și îți cere serviciile, cu atât mai mult cu cât ai o ofertă largă în portofoliu. Din păcate, la multe dintre firmele de profil, nu se pune, mai deloc, accent pe calitate. Vedem cu toții când mergem într-un magazin și vedem un omuleț în uniformă, mai în vârstă, cel mai probabil pensionar, care stă și se uită la oameni. Or, cel care are gânduri necurate nu se teme de acel paznic, dimpotrivă, e încurajat să vină la furat, știind că nu va avea nicio împotrivire din partea nimănui.

– Care ar fi principalele probleme pe care le-ați identificat la firmele din acest domeniu? De ce unele firme au succes, în vreme ce altele, dimpotrivă, se chinuie să supraviețuiască?

– Firmele care au succes sunt, de obicei, firmele mari, care au capacitatea de a face față oricăror provocări și care, mai ales, au demonstrat că sunt serioase. Pentru că multe firme mici au ajuns până într-acolo încât nu-și stimulează financiar suficient de mult angajații. Or, din cauza asta, după câteva luni, oamenii pleacă, lăsând firma cu o lipsă majoră în schemă. Iar fimei nu-i rămâne decât să angajeze personal extrem de slab pregătit, care nu aduce, în niciun caz, un beneficiu de imagine, dimpotrivă. Eficiența lor este zero. Am întâlnit paznici cărora le era frică, pur și simplu, să apese butonul de panică, gândind că îi așteaptă indivizii, seara, când e să plece acasă.

„Se fură din magazine, se alimentează fraudulos mașinile, dar sunt și amenințări la adresa unor vedete”

– Aș fi curios să aflu câteva cazuri la care ați fost chemați să interveniți.

– Au fost destule, chiar și recent, multe ieșite din tipar, dar detalii nu pot oferi, pentru că sunt anchete în desfășurare și aș crea probleme. Cum vă spuneam, cele mai dese sunt situațiile în care se fură din magazine și în care șoferii alimentează fără să achite și apoi pleacă. Indiferent că este noapte sau zi. Își maschează cu noroi numerele de înmatriculare sau pun un carton peste plăcuță, apoi fac plinul și pleacă. Nici măcar nu mai sunt interesați să își acopere fața, ei știu deja unele trucuri: fie își trag ceva peste urechi, fie stau cu spatele la camerele de supraveghere. Au mai fost cazuri la care am fost chemați să intervenim în cadrul unor evenimente unde mai multe găști rivale s-au încăierat. Sau, de exemplu, recent, la o piscină, trebuia să asigurăm protecția în cadrul unui concert pe care urma să îl susțină un cântăreț de manele de la Ploiești. Un grup numeros de persoane, interlopi, cărora proprietarul nu le-a permis să intre, l-a acostat, înainte de concert, pe artistul de manele și l-a amenințat că, dacă nu va plăti o taxă de vreo 3.000 de euro, nu va fi lăsat să cânte, inclusiv că-l vor tăia. Cred, dincolo de acest detaliu, că acesta a fost primul eveniment la care am fost solicitați și care s-a desfășurat fără cusur, de la un capăt la altul. Liniștit, cu oameni – cei mai mulți copii de 20-25 de ani – care își vedeau de pătrățica lor, se distrau, dansau, nu deranjau pe nimeni din jur. Nota 10.

– La final, ce ați recomanda băcăuanilor care vor să fie protejați, să se simtă în siguranță?

– Toată lumea care se simte supusă unui risc iminent să își facă un abonament. Este vital, aș putea spune. Vedem cu toții câte se întâmplă, peste tot, prin țară. Nu mai departe este cazul bătrânilor peste care a intrat un individ și i-a omorât. Mă întreb: dacă aveau un buton de panică, s-ar mai fi întâmplat o așa nenorocire? Dacă îl declanșau, în 2-3 minute ajungeau băieții mei și îl luau ca din oală. Toată lumea ar trebui să se gândească la o soluție de protecție. Toți suntem vulnerabili, nu există nimeni în siguranță. Infractorii, înainte de a intra într-un obiectiv, se orientează, studiază locul, oamenii, obiceiurile acestora, văd dacă sunt singuri, dacă-s neprotejați. Sunt persoane care sunt dușmănite, care sunt în conflict cu diverși indivizi. Avem cazuri și la noi, când de exemplu, ni s-a spus că au fost amenințate în scara blocului. Iar, de când am montat sistemul de monitorizare, nu mai au curajul să le dea târcoale. S-au liniștit de îndată ce au observat semnul cu „obiectiv protejat de Romanian Security Systems” sau camerele de supraveghere. Pentru că, în ziua de azi, nu mai este de glumit, se riscă foarte mult.