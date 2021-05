Cred că am greșit pe undeva când am subestimat înțeleapta guvernare. Niciodată în trecut nu a fost așa o îngrijorare din partea vreunui guvern ori partid, pentru sănătatea cetățeanului. Undeva pe la începutul lunii noiembrie (7-8) anul trecut, ex premierul Orban justifica limitarea dreptului de circulație pe timp de noapte, cităm: „ …într-o seară, când m-am întors pe la 12 noaptea acasă, în Dobroeşti, (…) şi în două locuri, am văzut grupuri de adolescenţi care ….pur şi simplu stăteau pe stradă împreună, beau o bere… Fără mască, fără nimic. Acolo, cum erau aşa grupaţi, dacă era unul singur dintre ei bolnav, cu siguranţă îi îmbolnăvea pe jumate din ceilalţi.” Consecința: Dacă tinerii beau bere noapte fără mască, nimeni nu va mai ieși noaptea pe stradă, punctum. Un alt episod a fost internarea cu forța a asimtomaticilor pentru a nu-i contamina pe cei nevirusați. Sustragere de la carantinare, pedepsită penal. Totul în numele binelui colectiv. Trebuie să recunoaștem acurateța logicii. După această logică, dacă asimptomaticii pot transmite virusul, internăm toată țara. Preventiv. Tăiem răul de la rădăcină. Și dacă am avut îndoieli privind gradul de maximă competență a guvernului, abia pe data de 24 martie a.c. am avut confirmarea oficială că am greșit. La noi toate deciziile au fost corecte, iar vacinurile sunt bine făcute, spre deosebire de celelate state pretins mai organizate.

De pildă, pe situl oficial al Institutului Național de Sănătate Publică (vizualizare aici), INSP face următoarele precizări privind morțile „..atribuite nejustificat vaccinurilor.” Iată textul: „ …În perioada 27.12.2020-14.03.2021, la INSP au fost raportate RAPI și investigate, 5 decese suspecte post vaccinare, fără o legătură de cauzalitate cu vaccinarea. În intervalul 1.01-14.03.2021, la nivel național au fost înregistrate 89 de decese în rândul persoanelor confirmate cu virusul SARS CoV-2 și care au fost vaccinate. Totodată, în același interval de timp, în 12 dintre situații, persoanele au primit atât prima doză, cât și a doua doză de vaccin. Pentru prezentarea corectă a contextului în care aceste date au fost preluate în spațiul public, facem precizarea că dintre cele 89 de decese comunicate, 77 persoane au decedat, în medie la 23 de zile după prima doză. De asemenea, 76 de persoane dintre acestea au fost confirmate cu COVID-19, în medie, la 12 zile după administrarea primei doze, iar o persoană a efectuat prima doză de vaccin la 14 zile după confirmarea infecției. Menționăm că 12 persoane vaccinate cu a doua doză au decedat, în medie, la 14 zile după administrarea rapelului, (???? n.n.) iar diagnosticul de COVID a fost stabilit, în medie, la 10 zile după a doua doză. (???? n.n.) Media de vârstă a persoanelor decedate este de 72 de ani, toate având în istoricul medical comorbidități. Analiza datelor arată că nu există nicio legătură directă între vaccinare și deces. După cum vedeți, decesele au fost naturale.” Producătorii de vaccinuri însă, sunt sceptici, în ciuda succesului vaccinării din România.

În luna iulie 2020, directorul executiv al AstraZeneca, Rudd Dobber, declara pentru Reuters că: „Aceasta este o situație unică în care noi, în calitate de companie, nu ne putem asuma riscul dacă în patru ani vaccinul are efecte secundare. …Pentru majoritatea țărilor este acceptabil să își asume riscul, deoarece este în interesul lor național”. Se pare că românii au tras lozul norocos și oficial nu avem decese generate de vaccinare. Dar nu asta se întâmplă și peste ocean. Pentru că acolo lucrurile stau altfel. VAERS este principalul sistem finanțat de guvernul SUA pentru raportarea reacțiilor adverse la vaccin (în SUA). Rapoartele prezentate VAERS necesită investigații suplimentare înainte ca o relație de cauzalitate să poată fi confirmată. Dar, de regulă, VAERS tace atunci când este interogat despre demersul făcut . (în anumite cazuri). Astfel „… între 14 decembrie 2020 și 23 aprilie au fost raportate la VAERS un total de 118.902 evenimente adverse , inclusiv 3.544 de decese – o creștere de 358 față de săptămâna precedentă – și 12.619 de răni grave , în creștere cu 2.467 de săptămâna trecută…. Din cele 3.544 de decese raportate la 23 aprilie, 25% au avut loc în 48 de ore de la vaccinare, 17% au avut loc în 24 de ore și 40% au avut loc la persoanele care s-au îmbolnăvit în 48 de ore de la vaccinare.

Datele din această săptămână au inclus trei rapoarte de decese în rândul adolescenților cu vârsta sub 18 ani, inclusiv doi tineri de 15 ani și unul de 16 ani care au murit pe neașteptate din cauza unui cheag de sânge la 11 zile după ce a primit prima doză de Pfizer. O tânără de 15 ani a murit de stop cardiac după ce a primit a doua doză de vaccin Moderna, iar un tânăr de 15 ani a murit de insuficiență cardiacă, la două zile după ce a primit vaccinul Pfizer”, (conform celor prezentate aici) După cum se vede, noi stăm mai bine ca americanii și statele din uniune. Performanțele vaccinărilor din UE pot fi aflate pe situl oficial Eudra Vigilance a Agenției Europene a Medicamentelor, ce publica pe 26.04 a.c., datele privind reacțiile și decesele provocate de vaccinurile împotriva COVID-19. Și anume; s-au înregistrat 7,766 de decese care au avut loc în urma vaccinurilor anti- Covid și 330,218 de vătămări. Raportul a fost întocmit până la data de 17 aprilie 2021.

Pe șase aprilie a.c. REALITATEA.NET publica: „Nachman Ash, coordonatorul măsurilor contra pademiei anti-Covid din Israel, susține că un studiu preliminar a evidențiat «zeci de incidente» de miocardită în rândul celor peste 5 milioane de persoane vaccinate, mai ales după a doua doză. Ash a declarat că nu este clar dacă cifra este deosebit de ridicată sau dacă există vreo legătură cu vaccinul. Cele mai multe cazuri au fost raportate la persoane cu vârste sub 30 de ani. Ministerul Sănătății examinează acum dacă este vorba de un exces de morbiditate (rata de îmbolnăvire) și dacă poate fi atribuită vaccinului”, a spus oficialul…

Pe data de 10 mai, premierul Cîțu declara: „Din punctul meu de vedere este normal ca persoanele care s-au vaccinat şi care nu mai reprezită un risc în societate să-şi poată continua viaţa şi să revină la normalitate.” Per a contrario, după logica premierului, cei care nu s-au vaccinat, aprioric sunt virusabili și periculoși, aidoma logicii ex premierului Orban, care a stat la baza interdicție circulației pe timp de noapte. Urmarea acestei motivări științifice, interdicția circulației pe timp de noapte a fost perpetuată și de sucesorul său . După cum știm din intelepciunea populară…nu doar universul e nemărginit…

Jr. Adrian M. Ionescu