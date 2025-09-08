Claudiu Târziu, președintele Acțiunii Conservatoare și europarlamentar: „În loc de război fratricid, avem nevoie de reconciliere națională și de un proiect de țară pentru România puternică”.

România traversează un moment critic al istoriei sale moderne. Societatea românească pare din nou împărțită în două tabere ireconciliabile: globaliști și naționaliști, progresiști și conservatori, unii care cred în tradiție și continuitate și alții care par să îmbrățișeze fără rezerve modele străine. Această polarizare, accentuată de o retorică radicală și de lipsa dialogului, riscă să ne arunce, ca națiune, într-o fundătură istorică asemănătoare celei prin care am trecut în perioada interbelică. Atunci, fractura internă a deschis calea către trei dictaturi și, în final, către regimul comunist care a însemnat 45 de ani de ocupație și suferință.

Astăzi, pericolul se repetă. Însă de această dată avem șansa să învățăm din trecut și să alegem o altă cale.

„România nu își mai poate permite un nou război româno-român. Trebuie să înțelegem că, indiferent de diferențele dintre noi, ne unește apartenența la aceeași națiune și dorința de a trăi într-un stat demn, prosper și sigur. Avem nevoie de reconciliere națională și de un efort comun pentru atingerea unor obiective care să ne redea forța și demnitatea în Europa și în lume”, a declarat Claudiu Târziu, președintele partidului Acțiunea Conservatoare și europarlamentar.

Patru direcții pentru reformarea statului român

Claudiu Târziu consideră că reconcilierea națională nu este posibilă fără un obiectiv comun, iar acest obiectiv trebuie să fie reformarea profundă a statului român. Aceasta poate fi realizată printr-un program coerent de acțiune, construit pe patru direcții majore:

1.⁠ ⁠Statul meritocratic

Depolitizarea și profesionalizarea funcțiilor publice reprezintă fundamentul unei administrații eficiente. Angajările la stat trebuie să fie făcute strict pe bază de competență, nu pe baza intervențiilor politice sau a corupției. Doar printr-un stat meritocratic putem garanta românilor servicii publice de calitate și putem recâștiga încrederea cetățenilor în instituțiile statului.

2.⁠ ⁠Statul protector

Românii au nevoie de instituții de control reale, capabile să apere interesul public și siguranța cetățeanului. Fie că vorbim despre calitatea produselor pentru copii sau despre rezistența infrastructurii critice, statul trebuie să-și îndeplinească rolul de garant al siguranței și bunăstării populației.

3.⁠ ⁠Statul investitor

România trebuie să renunțe la logica subvențiilor și a ajutoarelor sociale acordate pentru supraviețuire și să investească masiv în educație, infrastructură și mijloace de producție. Prosperitatea națiunii nu poate fi clădită pe dependența de stat, ci pe independență economică, muncă și dezvoltare.

4.⁠ ⁠Statul vizionar

Țara are nevoie de o platformă de consens național, unde toate forțele politice și actorii sociali relevanți (Academia Română, universități, patronate, sindicate, ONG-uri) să se angajeze în realizarea unor proiecte pe termen lung, care să nu mai fie dărâmate la fiecare schimbare de guvern. Continuitatea, predictibilitatea și colaborarea sunt cheia pentru un viitor stabil și prosper.

România puternică – proiect de țară pe termen lung

„În loc de lupte pentru putere, România are nevoie de o viziune. În loc de lipsa oricărui orizont, avem nevoie de un proiect de țară. Acest proiect se numește România puternică. Este un proiect de reconstrucție morală, instituțională și economică a națiunii noastre, pe termen lung. Este o a treia cale, calea Acțiunii Conservatoare, care propune pace, reconciliere și cooperare între toți cei care iubesc această țară”, a subliniat Claudiu Târziu.

Acțiunea Conservatoare își asumă rolul de catalizator pentru acest dialog și pentru construcția unei Românii demne, prospere și independente.