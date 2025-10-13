România lansează e-vouchere pentru tehnologii asistive destinate persoanelor cu dizabilități

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a pus în aplicare recent Ordinul nr. 723/2025, care aprobă metodologia privind acordarea e-voucherelor destinate achiziționării de tehnologii asistive și de acces. Scopul acestui program este de a sprijini integrarea socială, participarea și incluziunea persoanelor cu dizabilități.

Ordinul stabilește cadrul legal, procedural și tehnic al programului „TECH ASSIST”, lansat săptămâna trecută și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Valoarea totală a proiectului se ridică la 210.418.797,50 lei și vizează 4.307 beneficiari, copii și adulți, care necesită tehnologii asistive pentru o mai bună integrare socială.

Cine poate beneficia

Beneficiarii e-voucherelor sunt:

Persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu;

Persoanele aflate în proces de evaluare complexă pentru stabilirea gradului de handicap, cu recomandarea unui medic specialist privind necesitatea unei tehnologii asistive.

Condițiile generale includ: domiciliul în România, nebeneficierea unui alt e-voucher similar în ultimii trei ani și achiziționarea produselor exclusiv de la furnizori autorizați de ANPDPD. În cazul copiilor, cererea se depune de reprezentantul legal.

Ce tehnologii asistive pot fi achiziționate

E-voucherele pot fi utilizate pentru achiziționarea unor tehnologii asistive și de acces aprobate de ANPDPD, cum ar fi:

Proteze auditive și dispozitive pentru amplificarea sunetului ;

Dispozitive de sprijin pentru mobilitate (scaune rulante, cadre, bastoane inteligente, dispozitive robotizate);

Echipamente de comunicare alternativă și augmentativă (software și hardware pentru deficiențe de vorbire sau auz);

Tehnologii informatice de acces (cititoare de ecran, tastaturi adaptate, comutatoare, sisteme de control vocal);

Dispozitive pentru deficiențe vizuale (lupă electronică, linii Braille, bastoane electronice, imprimante Braille);

Alte tehnologii asistive aprobate de ANPDPD, conform propunerilor comisiilor de evaluare județene.

Valoarea fiecărui e-voucher este determinată conform listei de prețuri de referință din Ordinul nr. 723/2025 și este valabilă 90 de zile de la emitere. Diferențele de costuri care depășesc valoarea voucherului se suportă de beneficiar.

Cum se depune cererea

Cererea pentru acordarea e-voucherului se poate depune personal sau online, cu semnătură electronică, prin platforma ANPDPD. Documentele necesare includ:

Copia actului de identitate;

Certificatul de încadrare în grad de handicap sau dovada evaluării complexe;

Recomandarea medicului specialist;

Devizul estimativ emis de un furnizor autorizat;

Declarație pe propria răspundere privind nebeneficierea altui e-voucher în ultimii trei ani;

După caz, împuternicire notarială sau hotărâre de tutelă/curatelă.

ANPDPD analizează cererile în termen de maximum 30 de zile, iar e-voucherul poate fi primit pe e-mail sau, la cerere, în format tipărit.

Obligațiile beneficiarilor

Persoanele care primesc e-vouchere trebuie să:

Utilizeze voucherul exclusiv pentru scopul pentru care a fost acordat;

Păstreze produsul achiziționat în bune condiții și să nu îl înstrăineze timp de minimum 3 ani;

Permită verificarea utilizării corecte de către ANPDPD;

Informeze autoritatea în termen de 10 zile despre orice modificare care poate afecta eligibilitatea;

Restituie contravaloarea voucherului în caz de utilizare neconformă.

Nerespectarea acestor obligații poate duce la suspendarea dreptului de a solicita un nou e-voucher timp de cinci ani. Comercializarea sau cesionarea voucherelor constituie contravenție, sancționată cu amenzi între 3.000 și 10.000 lei pentru persoane fizice și între 10.000 și 50.000 lei pentru persoane juridice.

Calendar și etape

La prima etapă a proiectului „TECH ASSIST” vor fi acordate 1.500 de e-vouchere. Înscrierile pentru această fază se pot realiza până pe 15 octombrie. Sumele neacordate se realocă, astfel că numărul final de beneficiari ar putea fi mai mare decât cel anunțat inițial.

Programul reprezintă un pas important în facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la tehnologii asistive, consolidând eforturile de incluziune socială și participare activă în societate.