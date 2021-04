Nu ne aflăm sub ocupație otomană, rusească ori după un război nimicitor, invadați de trupe străine. Dar cu toate acestea, manifestările autorității vis-a-vis de proprii cetățeni sunt acelea ale unei ocupații militare. Dacă analizăm logica măsurilor impuse populației observăm că sunt nejustificabile din punctul de vedere al logicii formale, dar și a logicii sanitare. Această viroză generată de SARS CoV-2, după un an de răspândire mediatică și gonflare a cifrelor oficiale, a reușit statistic să poată fi echivalată cu o „gripă rea” , în condițiile când pe planeta Pământ pare că s-au eradicat simultan pneumoniile, gripele sezoniere și toate virozele. Statisticile oficiale se feresc să mai pomenească de decesele cauzate de aceste cunoscute infecții. În majoritatea lor au fost contabilizate la COVID. Este prima dată în România când am plasat în carantină oameni sănătoși. Niciodată în istoria acestei țări nu li s-a spus credincioșilor care merg la biserici că este ilegal să-și exercite dreptul prevăzut în Constituție, dreptul la libertatea religioasă. Că cei decedați care contactaseră virusul, trebuie băgați în saci de plastic, siligați în sicrie și îngropați la iuțeală să nu transmită boala. Ne spun oficialii că portul măștii te protejează de virus. Atunci să pună defunctului o mască pe față și să ne lase să ne îngropăm creștinește morții.

La câte stupidități au emis nu mai contează una care ar rezolva o problemă de constituționalitate. Niciodată în istoria acestei țări nu ni s-a spus că nu putem merge la biserică pentru că este «neesențial», dar putem să mergem să facem un avort pentru că acesta este «esențial». Imunitatea mult dorită nu se opține prin izolare, ci prin contact. Interdicțiile de circulație, masca purtată în aer liber, publicarea zilnică a numărului de infectări și confuzia întreținută prin asocierea numărului de infectări cu decesele (ca și cum infectarea echivalează cu moartea), lipsa tratamentelor, a medicației alternative preliminare, amendarea sălbatică a populației în condițiile nerespectării unor norme vădit neconstituționale, toate acestea și nu numai au o singură logică. Logica de OCUPAȚIE.

Doar în această logică, interdicția circulației pe timp de noapte, interzicerea adunărilor, închiderea restaurantelor, împiedicarea exercitării cultului și, pentru a stinge orice rezistență, înspăimântarea populației prin autorizarea armatei de a ieși în stradă. Toate astea, doar în logica de ocupație!

Țara este îndatorată pentru încă două generații de acum încolo în vederea achitării notei de plată generate de luarea unor măsuri aberante. Spitale inutile COVID improvizate în corturi, izolete de zeci de mii de lei, inutile, măști cumpărate la suprapreț, vaccinuri testate pe o populație deja înspăimântată. Și, nu în ultimul rând, devalizarea banului public.

Fanarioților acum ajunși în funcții publice începe să le năpârlească blana de miel și sub ea se ițește blana de lup. Biciul și teroarea sunt argumentele menținerii stării actuale. Acolo unde nu pot oferi răspunsuri justificate autoritățile arată cu degetul spre Franța, Italia și ne spun că așa e și la ei. Și…? Au dat rezultat aceste măsuri? Se pare că nu din moment ce problemele lor nu s-au rezolvat.

Un exemplu de care se feresc să vorbească autoritățile este India, care inițial ținuse capul de afiș al pandemiei. Acolo unde s-au introdus oficial scheme de tratament alternative, iar vaccinul Pfizer nu a fost autorizat. Potrivit ultimilor statistici al INSP din 05 aprilie (analiză pentru perioada 15 – 28 martie 2021), rata de incidență cumulată la 100.000 locuitori, în România e de 402,3. În India era de 47,4 iar în Franța era de 704. În Italia care a înăsprit și ea restricțiile, incidența cumulată la 100.000 locuitori era de 518, în Australia care nu s-a remarcat prin măsuri speciale de restricții, incidența cumulată e de 0,6. Sunt țări cu incidență „0” China de pildă, insulele Virgine Britanice, Groenlanda, Vietnamul etc., dar și țări cu incidență de 1 la sută de mii de locuitori, care în majoritatea lor covârșitoare nu sunt „sateliți” ai SUA ori UE. Pentru conformitate, a se verifica pe http://www.cnscbt.ro/index.php/situatia-la-nivel-global-actualizata-zilnic/2369-situatie-infectii-coronavirus-covid-19-5-04-2021/file

Vom vedea în cele din urmă că soluțiile impuse de guvern sunt mai rele decât virusul în sine. Ceea ce se petrece acum, în condițiile în care șomajul va crește, este faptul că oamenii vor deveni dependenți de pomenile guvernamentale, iar dependența de guvern aduce cu sine o manifestare și mai puternică a autorității absolute. S-a încercat și se încearcă divizarea populației pentru un control mai eficient. Transmiterea de mesaje de panică pe telefoanele mobile: „rata de infectare a depăși x la mia de locuitori….” Mesaje televizate și în online „Nu mai sunt paturi la ATI !”

Știe oare cineva cu exactitate câte paturi ATI complet utilate există în România? Aproape 1.300, la un număr de 532 de spitale și 161 de unități asimilate spitalelor care oferă numai servicii de internare de zi sau servicii ambulatorii și internare de zi. Dacă ne referim strict la spitale vom observa că fiecărui spital îi revine ca medie 2,45 paturi ATI. În România mor zilnic peste 720 de persoane, de diverse afecțiuni. Unii pacienți în stare critică sunt internați la ATI. Nu toți de covid. Asocierea numărului de infectări cu lipsa paturilor la ATI este făcută deliberat pentru a crea panică. Se numește asociere subliminală. Paturile de la ATI au fost ocupate și înainte de apariția COVID. Și atunci erau intubați pacienții. Numai că atunci nu ni se comunicau zilnic decesele. Oamenii încep să se privească cu ură și temere. Vaccinații spre nevaccinați, imunizații natural spre ceilalți etc.

În numele cui impune Guvernul măsurile de restricție? Aceste restricții ar fi trebuit să fie cel mult recomandări. Cei care se tem de virus se pot duce să-și facă cumpărăturile până la orele 12, ,17.18 , etc. Nu-i obligă nimeni să iasă din casă după orele 20. Îți este teamă de virus și de cei care nu poartă mască? De frică ești de acord să renunți la libertățile constituționale fundamentale, la dreptul de a respira liber; poartă două măști, ori mască și vizor; izolează-te tu ca individ. Nu închidem o țară creînd o psihoză colectivă. Ești o persoană vulnerabilă sau în vârstă, respectă recomandările de izolare dacă îți e teamă, dar nu-ți condamna copii și nepoții la aceași izolare. Asta înseamnă să respecți dreptul celuilalt. Și nu e un moft, e o obligație a statului.

Nu poți în numele unui așa zis „bine colectiv” să abrogi constituția ori tratatele internaționale. Convenţia Europeană din 4 aprilie 1997 pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicatiile biologiei, medicinei şi biomedicine ratificată de România, publicată în M.O. nr. 103 din 28 februarie 2001 și cunoscută sub denumirea de Convenția de la Ovideo spune la art. 1 că: …Părţile la această convenţie protejează demnitatea şi identitatea fiinţei umane şi garantează oricărei persoane, fără discriminare, respectul integrităţii sale şi al celorlalte drepturi şi libertăţi fundamentale faţă de aplicatiile biologiei şi medicinei…. Art.2 …. Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societăţii sau al ştiinţei…. Art.5 …. O intervenţie în domeniul sănătăţii nu se poate efectua decât după ce persoana vizată şi-a dat consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză….” Or, dacă aceste obligații nu sunt respectate, înseamnă că suntem deja sub ocupație, în urma unui război hibrid nedeclarat public, în care deja am fost învinși de… Guvern.

Jr. Adrian M. Ionescu