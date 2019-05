Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău invită amatorii de dans şi artă contemporană vineri, 31 mai, ora 18.00, la prezentarea publică (work in progres) a două proiecte artistice realizate în cadrul programului de rezidenţe europene Gabriela Tudor 2019.

Programul ce s-a desfăşurat în perioada 6 mai – 31 mai 2019 la Centrul de Cultură „George Apostu”, este un program-pilot de mobilitate şi de sprijin al creaţiei artistice în domeniul dansului şi artelor contemporane, iniţiat şi organizat de Fundaţia Gabriela Tudor în parteneriat cu Centrul de Cultură „George Apostu” şi Asociaţia Forum Dança din Lisabona, fiind un proiect cultural cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Unul dintre proiecte, „A dance to keep you company” este conceput de Andreea Novac (coregraf şi performer), pasionată de creaţia coregrafică, educaţie artistică, discurs teoretic şi performativ, iar cel de al doilea proiect, „Don’t take it personally” este conceput de Irina Marinescu (coregraf şi performer) care şi-a început educaţia nonformală în 2009 în cadrul a numeroase ateliere de dans contemporan cu profesionişti români şi străini.