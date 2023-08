Revista ATENEU, iulie-august 2023: În vis nu mă sperie zborul!

O vară cu multe și variate tentații. Pentru cei cu mulți bani, dar și pentru cei care cel mai des le duc dorul. Dacă nu ați evadat dincolo de malurile Bistriței, Siretului sau Trotușului, o carte bună, o revistă, răcoarea dintr-o sală de expoziții, plimbările prin parcurile orașului, balansul imaginar dintr-un spațiu unde muzica a fost declarată ambasadorul Universului, sunt, dacă vreți o compensație, alegeri ale unui om a cărui viață nu trece numai din amintiri, ci se împlinește prin trăiri care înalță sufletul și fericește inima. Vă recomand Revista ATENEU, o ediție de vară, de fapt două ediții: iulie și august, de care să vă bucurați până la mijllocul toamnei.

Am început lectura cu o cronica – eseu a criticului literar Marius Manta, care are ca subiect recenta apariție editorială, semnată de profesorul, criticul și istoricul literar Constantin Călin: „Întoarceri la Alecsandri. Fragmentarium” (Editura BABEL, 2023). Argument: Volumul este „expresia unei datorii intelectuale pentru un simbol al locului”, clarifică Constantin Călin în Prefață demersul critic, iar Marius Manta, atent la context și structura cărții scrie: „Constantin Călin girează un spectacol al ideilor vii, prezentate polemic. […] E deopotrivă atent la contemporanietate, înregistrând și comentând aspecte sociale, morale, psihilogice, literare, climatice etc. și poate, și o nouă cale de lectură.” A doua recomadare este tot o carte a unui băcăuan, mai precis a unei băcăuance, este vorba de volumul „Întoarcerea. De vorbă cu tata” (București, Editura Eikon, 2023), semnată de Oana Mihaela Savin. Cronica aparține criticului Petruș Andrei, din care am reținut: „Doi scriitori, tatăl (scriitorul, dramaturgul și poetul Viorel Savin – n.a) și fiica, înzestrați cu talent, inteligență și voință, se angajează într-un dialog afectiv și afin vorbind despre […] arta creației și a conversației, despre înzestrarea artistică și despre impostori, despre invidie și despre delatori.” Cum vara nu s-a terminat, mai puteți citi în cele 32 de pagini ale revistei ATENEU: Adrian Jicu – Călătorii reale, călătorii imaginare; Dan Perșa – Manolescu şi Urmuz; Ioan Dănilă – Fertilele „Convorbiri didactice”; Constantin Gherasim – Cât de mult ne schimbă reţelele de socializare?; Carmen Mihalache – Să-ţi priveşti oraşul ca pe o fiinţă; Nicoleta Popa Blanariu – Patos, haos şi Danaos; Gheorghe Iorga – Arthur Rimbaud. Feţele mitului; Dan Petrușcă – Despre moarte, numai de bine; Ion Fercu – Un arheolog al spiritului; Marius MANTA – „Alegria” – un album de artă dedicat pictorului Dumitru Macovei, căruia Cornel Simion Galben, la rubrica Personalităţi băcăuane îi acordă o pagină: viața și opera unui mare artist, aflat astăzi la apogeul creației, cunoscut în lumea întreagă. Și, pe ultima pagină, un excelent reportaj semnat de Ștefan Radu, care a fost în Turcia și ne povestește despre „Locul de unde a început Istoria”.

Revista o puteți cumpăra de la toate punctele de difuzare a presei ale SC DEȘTEPTAREA SA Bacău.