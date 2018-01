Peste 200 de moldoveni, lipoveni și români au sărbătorit Revelionul pe stil vechi la Complexul Hotelier Euro Vacanța din Slănic Moldova, invitat special fiind Cătălin Crișan. Nu au lipsit datinile și obiceiurile: urșii, caprele și călușarii. La 12 noaptea a fost un mare foc de artificii. 1 of 8 33 SHARES Share Tweet

