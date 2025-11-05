Reuniunea profesorilor seniori, la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”

Probabil că nu există o dovadă mai mare de noblețe spirituală, în timpurile pe care le trăim, decât să-ți respecți rădăcinile, să le recunoști rolul în devenirea ta, ca om, ca profesionist, și nu există bucurie mai mare pentru rădăcini decât să vadă rodul efortului pe care l-au depus, timp de decenii, pentru ca viitorul să fie un fruct bun.

Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” din Bacău a fost, pe 30 octombrie 2025, în vacanța de toamnă, gazda unei rare întâlniri, cu o mare încărcătură emoțională și simbolică: reuniunea profesorilor seniori, care didactice pensionare, care au fost invitate să revină ”acasă”, în clădirea recent reabilitată, să vizite școala, să depene amintiri, la un consiliu profesoral informal, și să se bucure de ”spiritul alecsandrian”, care, prin timp, continuă să îmbine tradiția și modernitatea și să promoveze valori precum respectul, educația, libertatea de gândire, curajul, generozitatea spirituală, eleganța ș.a.m.d.

Inițiatorii acestei reuniuni au fost prof. Vasile Cautiș, director al colegiului între anii 2004 – 2013, și prof. Viorel Cruceanu, care au fost sprijiniți în idee și organizare de actuala conducere a școlii, prof. Adriana Măcincă și prof. Georgeta Marinescu.

”Bine ați venit, mă bucur enorm că am reușit să ne întâlnim, pașii noștri au trecut mulți ani pe acest hol, dar astăzi holul este cu totul altfel, chiar clădirea în care ne aflăm este, pentru mine cel puțin, ceva de vis. Prezența noastră aici se datorează dumneavoastră, pentru că această întâlnire nu ar fi putut avea loc fără dragostea dumneavoastră față de școală, dragostea față de locul de muncă și dragostea de a ne vedea, care au avut mereu prioritate”, s-a adresat prof. Vasile Cautiș invitaților întâlnirii.

”Fiecare dintre noi, în momentul când plecăm de-aici, lăsăm o parte din sufletul nostru în această instituție. Vreau să vă spun și eu bine-ați venit în casă nouă! Și vreau să vă invit acum să ne purtăm din nou pașii pe aceste culoare, în căutarea acelei părți din sufletul nostru, pe care am lăsat-o aici”, a transmis celor prezenți prof. Viorel Cruceanu.

”Mă gândesc cu nostalgie, la tinerețe și la prima zi când am ajuns aici, mă gândeam ”Doamne, trebuie să fac ceva să mă ridic la nivelul profesorilor de aici!”, și zic că am reușit, cât de cât, asta rămâne istoria să decidă. Vă urez multă sănătate, dumneavoastră și familiilor, și să ne revedem cu drag ori de câte ori doriți să ne vizitați”, a spus, în mesajul său, în calitate de director adjunct, prof. Georgeta Marinescu.

”Pentru mine, este o onoare să fiu alături de dumneavoastră, cred că atât dumneavoastră, cât și noi, cât și colegii mei avem un numitor comun și acel numitor comun se cheamă ”dragostea de școală, dragostea de Alecsandri”, pentru că odată ce treci de poarta acestei clădiri, ea devine mult mai mult decât o simplă instituție de învățământ, poartă în ea amprenta unor suflete, poartă în ea dragoste, tradiție, cultură, pentru că, de la început și până în prezent, asta a însemnat colegiul nostru, o școală de prestigiu, la nivel național și internațional.

Această clădire continuă să-și păstreze sufletul datorită dumneavoastră, pentru că noi ne simțim în fața dumneavoastră niște mici discipoli. Fiecare dintre dumneavoastră a avut un rol mai mult decât important în istoria acestui colegiu. Mă bucur să fiu parte a familiei Alecsandri, familie pe care dumneavoastră, prin muncă, prin pricepere, prin har, prin dăruire ați modelat-o atât de frumos pe parcursul carierei dumneavoastră în acest colegiu. Vreau să vă mulțumesc, dragi colegi, vreau să vă mulumesc, stimați părinți, vreau să vă mulțumesc, stimați mentori, pentru că, pentru noi, generația actuală, dumneavoastră sunteți niște mentori, sunteți niște deschizători de drumuri, și vreau să cred că și noi, cei de astăzi, vom duce și vom păstra numele colegiului la standardele pe care dumneavoastră le-ați impus.Vă mulțumesc, vă prețuim și, da, îmtotdeauna, școala noastră este deschisă pentru dumneavoastră”, s-a adresat profesorilor seniori, directorul colegiului, prof. Adriana Măcincă, încheind cu o invitație la un moment de reculegere pentru colegii profesori care, încetând din viață, au rămas vii în amintirea noastră.

Foști și actuali elevi ai școlii le-au adus, la rândul lor, un omagiu profesorilor seniori, subliniind influența pe care acești ”oameni ai școlii” au avut-o în devenirea lor personală și profesională. Și, dincolo de semnele timpului și de amintirile care au trezit nostalgii, neschimbate au rămas, și la această întâlnire, distincția, frumusețea, căldura interioară și puterea profesorilor seniori de a impune respect și de a inspira spre evoluție.

Laura Huiban,

absolventă a Colegiului Național ”Vasile Alecsandri” Bacău

Foto credits: prof.senior Maricel Badiu