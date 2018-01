La data de 17 ianuarie a.c., poliţiştii de investigaţii criminale au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat ar fi încercat să introducă telefoane mobile în penitenciar. Din cercetări a rezultat că, un tânăr de 25 de ani, din judeţul Neamţ, în timp ce efectua o vizită unui deţinut din penitenciar, ar fi încercat să introducă patru telefoane mobile şi două cabluri de telefonie în două conserve aflate în pachetul cu alimente. Tânărul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de introducere de bunuri interzise în penitenciar. Poliţiştii au luat măsura reţinerii tânărului pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău. 17 SHARES Share Tweet

