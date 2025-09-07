Reținut după ce a condus băut și fără permis

Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au reținut, la data de 3 septembrie, un bărbat care conducea un autoturism sub influența alcoolului și fără a deține permis de conducere. Mașina a fost oprită în trafic în urma unei intervenții regulate, cu semnale luminoase și acustice.

La volan se afla un bărbat de 44 de ani din localitate, care avea o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital, unde i s-au recoltat mostre de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Verificările ulterioare au arătat că bărbatul nu deține permis de conducere. Aceste fapte constituie infracțiuni grave la regimul rutier, punând în pericol siguranța participanților la trafic.

Pe baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, în vederea continuării cercetărilor.

Autoritățile recomandă cetățenilor respectarea strictă a legislației rutiere și atenție sporită în trafic, pentru prevenirea accidentelor generate de consumul de alcool sau de conducerea fără permis.