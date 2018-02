Restanțele bancare ale băcăuanilor erau, la 31 decembrie, mai mici cu peste 31,5 milioane de lei față de luna precedentă și au ajuns la doar 76,41 de milioane de lei. Populația județului avea, la aceeași dată, credite bancare de peste 3,58 de miliarde de lei, în scădere față de 30 noiembrie, dar economii mai mari, de peste 10,35 de miliarde de – conform raportului făcut public de Banca Națională a României. Economiile băcăuanilor în băncile comerciale au crescut față de luna precedentă cu peste 280 de milioane de lei. În schimb, volumul creditelor a scăzut cu peste 38,54 milioane de lei. Dar, creditele curente sunt doar de 2,03 ori mai mari decât se cifrau în 2008, an de referință în asemenea comparații, fiind cel al declanșării cunoscutei crize economice. Iar băcăuanii s-au împrumutat mai mult în lei, mai puțin în valută. Valoarea creditelor de consum a fost în scădere, așa cum este și valoarea creditelor pentru locuințe. În Regiunea Nord-Est, ponderea restanțelor în total credite acordate băcăuanilor a scăzut la cel mai mic nivel în ultimii doi ani și rămâne a doua cea mai scăzută între celelalte județe ale regiunii, de numai 2,13%, sub nivelul regional de 2,84%. Județul Iași ocupă prima poziție la acest capitol, cu 2,01%. Ponderea cea mai mare o au restanțele înregistrate în județul Vaslui (6,48%), dar în volum cele mai mari restanțe rămân cele din județul Iași, de aproape 172 de milioane de lei, însă și volumul creditelor este cel mai mare în Iași, de aproape 8.553 de milioane de lei. Valorile, în volum, pentru județul Bacău sunt ceva mai mari de o treime față de cele din Iași. 4 SHARES Share Tweet

