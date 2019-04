Paul-Claudiu Cotîrleț va reprezenta Bacăul, dar și România, la două întâlniri importante care vor avea loc în luna mai în Statele Unite ale Americii. Prima va fi la cea de a 56-a Conferință a North American Society for Sport History (NASSH), iar a doua, la Conferințele științifice ce se vor organiza în trei orașe: Atlanta, Salt Lake City și Jacksonville, pentru românii stabiliți acolo.

Luna mai va fi una plină pentru tânărul Paul-Claudiu Cotîrleț, din Moinești, care a fost invitat să participe la două întâlniri importante ce vor fi organizate peste Ocean, în Statele Unite ale Americii. Sunt două întâlniri științifice, una organizată de Societatea Nord-americană a Istoriei Sportului și una pentru diaspora română din regiunea Sud Atlantică și cea Vest Montană (Atlanta, Salt Lake City și Jacksonville).

Prezident pentru un panel în diplomația sportivă

Prima întâlnire va avea loc în Boise-Idaho, între 24 și 27 mai. Este vorba despre cea de a 56-a ediție a Conferinței North American Society for Sport History (NASSH), unde Paul-Claudiu Cotîrleț va prezida un panel dedicat diplomației sportive. Prelegerea sa se centrează pe o competiție fotbalistică ce s-a desfășurat în Balcani, despre care în ultimii ani s-a tot vorbit să se reînființeze. „Este vorba despre Cupa Balcanică, competiţie ce a debutat în anul 1929 şi care a avut o evoluţie sinoasă asemănătoare istoriei zbuciumate a regiunii.

Ultima confruntare din acest turneu regional a avut loc în 1980, atunci când România a câştigat trofeul în urma finalei cu selecţionata ţării vecine, Iugoslavia. Voi dovedi că această întrecere a fost o platformă a cooperării diplomatice și a ajutat foarte mult în reapropierea statelor balcanice, mai ales în perioada dintre cele două războaie mondiale. Subiectul este unul de actualitate având în vedere decizia luată în urma reuniunii cvadrilaterale la nivel înalt dintre România-Bulgaria-Serbia-Grecia din 02.11.2018, la care au participat toţi cei patru prim-miniştri: depunerea candidaturii comune pentru organizarea Campionatului Mondial de Fotbal din 2030.

Iar weekendul trecut, la Salonic – Grecia, a avut loc o nouă întâlnire cvadrilaterală guvernamentală la nivel înalt, între prim-miniștrii țărilor balcanice tot pe această temă. Importanţa acestei ediţii a Campionatului Mondial rezidă din faptul că atunci se va serba 100 de ani de la debutul competiţiei la Montevideo în Uruguay”, a declarat pentru Deșteptarea Paul Cotîrleț. Invitația de a participa la această conferință internațională a venit, de fapt, încă de anul trecut, din luna iulie, când Paul Cotîrleț, ca membru al Societății Internaționale (de Studiere) a Istoriei Educației Fizice și Sportului, a fost prezent la cea de a 19-a Conferință anuală a ISHPES (International Society for the History of Physical Education and Sport), care a avut loc în Münster-Germania, unde a participat cu o lucrare despre fotbal, ca generator de conflicte în arena internațională.

„Atunci, la acea conferință, am fost abordat de domnul profesor emerit Gerald Gems de la North Central College din Naperville-Illinois, care a fost interesat de ceea ce studiez eu și care m-a invitat să particip cu o lucrare la a 56-a Conferință NASSH din mai 2019. Profesorul Gerald Gems m-a pus în legătură cu responsabilul de conferință, profesorul emerit al Studiilor Sportive David Wiggins, unul dintre cei mai importanți profesori la nivel global din domeniu, dar și editor al revistei Sport, Culture and Society Series, de la Universitatea George Mason din Fairfax-Virginia, președintele NASSH, care a fost bucuros de oportunitatea de a colabora.

Am trimis un rezumat al prezentării mele, am primit imediat un email de felicitare semnat chiar de către David Wiggins, prin care se declară foarte impresionat de studiul propus și îmi propune să prezidez panelul dedicat diplomației sportive la această conferință internațională, fiind pentru prima dată când organizatorii includ un asemenea panel în programul conferinţelor anuale. Sunt extrem de onorat pentru nominalizarea făcută şi fericit pentru posibilitatea de a face cunoscut publicului larg studiile mele dedicate unui segment de nişă a diplomaţiei, cea sportivă”, a mai explicat Paul Cotîrleț.

Scopul Societății Nord-americane a Istoriei Sportului (NASSH) este acela de a promova, stimula și încuraja studiul istoriei sportului; să susțină, să stimuleze și să încurajeze scrierea științifică și cercetarea legată de istoria sportului; să coopereze cu organizațiile locale, naționale și internaționale cu același scop. NASSH se angajează să împărtășească idei și informații despre studiul sportului, corpului și exercițiului în timp și spațiu și în diverse contexte istorice. Societatea își desfășoară activitățile exclusiv în scopuri științifice și literare, nu pentru profit pecuniar. De la înființarea Societății în 1972, membrii NASSH s-au întâlnit anual în astfel de conferințe științifice pentru a împărtăși rezultatele cercetării, pentru a explora perspectivele teoretice și pentru a onora excelența în acest domeniu. În plus, NASSH publică și prestigiosul Jurnal de Istorie a Sportului, inclus în componența NASSH.

Conferințe științifice pentru românii „americani”

La cea de a doua întâlnire, cu comunitățile de români din orașele Atlanta, Salt Lake City și Jacksonville, la invitația acestora, Paul Cotîrleț va fi însoțit de colegul său de facultate Alexandru Cristian. De ce? Pentru că aceste întâlniri, pentru organizarea cărora s-a obținut aprobarea inclusiv de la Ambasada României în SUA în perioada 20 mai – 3 iunie, se vor transforma în conferințe științifice ce au ca scop informarea românilor de acolo despre ceea ce a făcut statul roman în anul dedicat Centenarului Marii Uniri, dar și despre o nouă teoremă a relațiilor internaționale ce creează o nouă perspectivă de analiză asupra ultimelor fenomene care au avut loc în arena internațională.

„Aceste două teme au la bază și două cărți, pe care le vom prezenta acolo și pentru care nu am făcut încă o lansare oficială. Una dintre cărți, respectiv «Celebrăm România 1918-2018», este scrisă de mine, iar la doua – «Noua Utopie» – sunt coautor, alături de colegul meu de facultate Alexandru Cristian, care mă va însoți în America, la aceste conferințe. Despre prima carte voi vorbi eu, iar despre a doua, el. Ambele sunt apărute la editura Paideia din București, la sfârșitul anului 2018”, a mai precizat Paul Cotîrleț. Prima carte, după cum tot autorul ne spune, prezintă o analiză a tot ce s-a făcut pe partea de Centenar în România anul trecut, „cu bune și rele, obiectiv și fără interpretări personale”, iar a doua reliefează o nouă teorie a relațiilor internaționale ce poate fi implementată în geopolitica actuală.

Anul trecut, Paul Cotîrleț a lansat, într-o întâlnire eveniment ce a avut loc la Palatul Ghika din Comănești, și prima sa carte „Fotbal, politică și diplomație în Peninsula Balcanică (1896-1933)”, o carte-document despre istoria diplomației și sportului în Balcani. O cercetare necesară, care lipsea din peisajul nostru științific, după cum se arată în prefața cărții. O carte ce are în spate o muncă titanică de documentare. Mai ales că numeroase date au fost culese din diferite state cu nivele de accesabilitate scăzute. A colaborat cu federațiile de fotbal din țările balcanice, a fost sprijinit chiar de forul suprem al fotbalului european UEFA, a fost primit și la Muzeul de Istorie din Sarajevo, la Biblioteca Națională a Serbiei din Belgrad și la Biblioteca Robarts din Toronto -Canada. O parte din această carte va fi, de altfel, și baza panelului ce va fi prezentat în Conferința NASSH, din America.

Paul-Claudiu Cotîrleț s-a născut pe 21 iunie 1988 în oraşul Gheorghe Gheorghiu Dej (actualul Oneşti). A absolvit la nivel universitar Facultatea de Istorie – Secţia de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, continuând cu mastere în aceeaşi arie disciplinară la Facultatea de Istorie şi la cea de Ştiinţe Politice. Este doctor în Istorie, cu o teză ce priveşte legătura dintre politică, fotbal şi diplomaţie în Balcani la început de secol XX. A accesat şi beneficiat de burse de studiu atât la RWTH Aachen, cât şi la IBEI- Institut Barcelona Estudis Internacionals. A urmat apoi o serie de cursuri post-universitare ce au îmbogăţit parcursul său academic şi profesional: Colegiul Naţional de Apărare, Institutul Diplomatic Român, Institutul Naţional de Administraţie etc. A publicat un număr semnificativ de articole ştiinţifice în domeniul diplomaţiei, istoriei şi ştiinţelor militare în reviste de impact la nivel internaţional. De peste opt ani lucrează în Parlamentul României pe diferite poziţii de suport. A fost, din noiembrie 2017 și până în martie 2018 secretar de stat în Ministerul Culturii, unde a coordonat Departamentul de Identitate Națională. Totodată, a fost cadru universitar asociat al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, iar din februarie 2019 este lector universitar al Facultății de Litere, din cadrul aceleiași instituții de învățământ superior băcăuane, unde predă cursuri și susține seminarii legate de diplomație și relații internaționale.