Reguli stricte de utilizare la Athletic Park pentru siguranța utilizatorilor

Autoritățile locale din Bacău au anunțat regulile de utilizare a facilităților sportive din Athletic Park Bacău, un spațiu dedicat exclusiv activităților sportive, unde accesul este gratuit, însă condiționat de înregistrarea utilizatorilor prin scanarea codului QR amplasat la intrarea în parc.

Potrivit regulamentului, parcul este deschis zilnic între orele 06:00 și 22:00, programul putând fi modificat în funcție de condițiile meteorologice sau de lucrările de mentenanță. Accesul publicului se face în limita capacității și a intervalelor rezervate pentru școli, cluburi sportive sau evenimente.

Utilizatorii trebuie să respecte mai multe condiții privind folosirea infrastructurii. Pistele, terenurile și echipamentele sunt destinate exclusiv activităților sportive, iar accesul pe acestea este permis doar cu echipament adecvat, respectiv încălțăminte și ținută sport. De asemenea, copiii sub 14 ani pot intra în parc doar însoțiți de un adult, iar vizitatorii trebuie să respecte indicațiile personalului și semnalizarea din incintă.

Regulamentul interzice, între altele, plimbarea, tranzitul sau staționarea pe pistele sportive, utilizarea infrastructurii fără înregistrare, accesul cu trotinete electrice sau alte vehicule motorizate, precum și intrarea cu biciclete pentru copii, cărucioare sau animale de companie în zonele sportive.

De asemenea, sunt interzise consumul sau introducerea de alcool și substanțe interzise, accesul persoanelor aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor, fumatul în afara celor două zone special amenajate, consumul de alimente sau semințe în zona sportivă, accesul pe spațiile verzi neamenajate ori în zonele tehnice sau restricționate.

Regulamentul mai prevede interdicții privind folosirea focului deschis sau a grătarelor, utilizarea dronelor fără autorizație, materialele pirotehnice, introducerea obiectelor periculoase – precum sticla – precum și orice comportament agresiv, limbaj vulgar sau acțiuni care tulbură liniștea publică.

Utilizarea facilităților se face pe propria răspundere, iar echipamentul de protecție este obligatoriu în zonele speciale, precum pumptrack, tiroliană sau spațiile pentru aruncări sportive. În cazul producerii unui incident, utilizatorii sunt îndemnați să anunțe personalul din parc sau să apeleze 112.

Nerespectarea regulamentului poate duce la evacuarea din parc, aplicarea unor amenzi între 1.000 și 2.500 de lei, suspendarea dreptului de acces pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 24 de luni, precum și la plata integrală a pagubelor produse.

Autoritățile subliniază că Athletic Park este un spațiu dedicat sportului și nu pentru promenadă, utilizatorii având obligația de a folosi infrastructura exclusiv în scopurile pentru care a fost proiectată.

Regulamentul complet poate fi consultat pe site-ul oficial al municipalității: athleticpark.municipiulbacau.ro.