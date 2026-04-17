Reguli noi pentru pensiile facultative: acces mai ușor la bani și proceduri simplificate pentru schimbarea modului de plată

O nouă reglementare emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a intrat în vigoare la data de 15 aprilie 2026 și aduce modificări importante privind accesul la sumele acumulate în fondurile de pensii facultative, dar și modul în care pot fi efectuate plățile către participanți sau beneficiari.

Norma nr. 10/2026 introduce o serie de schimbări menite să simplifice procedurile și să ofere mai multă flexibilitate persoanelor care contribuie la pensiile private facultative.

Una dintre cele mai importante modificări este eliminarea unei condiții existente până acum pentru retragerea banilor. În vechea reglementare, participanții puteau accesa activul personal net doar dacă îndeplineau, printre altele, criteriul plății a minimum 90 de contribuții lunare. Noua normă elimină această condiție.

Astfel, participanții pot retrage sumele acumulate dacă au împlinit vârsta de 60 de ani, chiar dacă nu au realizat numărul minim de contribuții, în situația în care fondul acumulat nu permite acordarea unei pensii minime. De asemenea, plata activului personal net este posibilă și în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate sau, în cazul decesului participantului, către moștenitorii acestuia.

Reglementarea aduce și modificări privind documentele necesare pentru accesarea fondurilor. Printre schimbări se numără eliminarea posibilității de a depune copia pașaportului în situațiile în care era acceptată anterior. Pentru efectuarea plăților este necesară prezentarea copiei documentului de identitate valabil al participantului sau, după caz, al mandatarului.

Norma ASF introduce, totodată, reguli mai flexibile pentru persoanele care primesc sumele din pensia facultativă în plăți eșalonate. Acestea pot solicita oricând schimbarea modalității de încasare, de exemplu trecerea de la mandat poștal la virament bancar sau invers, precum și actualizarea datelor bancare, inclusiv a codului IBAN.

Pentru modificarea modului de plată, participanții sau beneficiarii trebuie să depună o cerere la administratorul fondului de pensii, însoțită de documentul de identitate valabil și, dacă este cazul, de o procură specială autentică atunci când solicitarea este făcută prin mandatar. În cazul plății prin cont bancar este necesar și un document emis de bancă, precum un extras de cont, din care să rezulte titularul și codul IBAN.

Documentele pot fi depuse direct la administrator, transmise prin poștă sau curier ori trimise prin mijloace electronice. În varianta electronică, procura trebuie să fie semnată cu semnătură electronică calificată de către notar.

Potrivit noilor prevederi, administratorul fondului de pensii facultative are obligația de a opera modificările solicitate în cel mult cinci zile lucrătoare de la primirea unei cereri complete.

Norma stabilește și câteva obligații suplimentare în situații speciale. De exemplu, persoanele exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate trebuie să transmită documente care să ateste această situație. De asemenea, cei care solicită plata prin mandat poștal și folosesc cartea electronică de identitate fără domiciliu trebuie să prezinte un document care dovedește adresa de domiciliu.

Noile reguli fac parte din procesul de actualizare a cadrului de funcționare a sistemului de pensii private și urmăresc, potrivit ASF, simplificarea procedurilor și creșterea accesului participanților la sumele acumulate în conturile individuale.