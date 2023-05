Refugiați din Ucraina la Bursa locurilor de muncă

Vineri, 12 mai, începând cu ora 9.00 și până la 12.00, toți șomerii din întreg județul, dar și angajații care au dorit să-și schimbe job-ul, au fost așteptați la Bursa generală a locurilor de muncă. Evenimentul s-a desfășurat la Muzeul de Istorie ”Iulian Antonescu” din Bacău și a fost organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM). Astfel, șomerii au avut ocazia să stea față în față cu peste 40 de angajatori care au venit la această bursă (alți 40 i-au transmis AJOFM-ului posturile vacante) pentru a-și prezenta oferta de locuri de muncă. Dar, deși aceasta a fost destul de generoasă, interesul manifestat din partea șomerilor față de locurile de muncă puse la dispoziția lor în cadrul bursei nu a fost pe măsură. La deschidere, cum era de așteptat, participarea a fost mai numeroasă, mai ales din partea șomerilor mai în vârstă. Pe parcurs, însă, rândurile celor interesați de locurile de muncă ofertate s-au tot rărit, astfel că pe la ora 11.00 în holul mare al muzeului erau mai mulți angajatori decât șomeri.

Unii, mulțumiți, alții, dezamăgiți

Părerile șomerilor, vizavi de ofertă, pe care i-am întâlnit au fost împărțite. Florin Codreanu, un șomer în vârstă de 49 ani, a plecat mulțumit de la bursă. Iată ce ne-a declarat: ”Sunt destule locuri de muncă, numai să vrei să lucrezi. Eu am muncit în construcții, dar acum nu mai pot. Am fost operat și sunt în recuperare. Dar mi-am găsit în confecții ca muncitor necalificat. După ce mă recuperez o să mă angajez”. În schimb, Roxana P., în vârstă de 50 ani, ne-a spus: ”Este slăbuță oferta de muncă. Mă așteptam să fie mai multe posturi vacante, mai multe firme prezente cu oferte. Eu sunt contabilă, am lucrat pe un astfel de post la o firmă care s-a închis. Deocamdată, nu mi-am găsit după așteptările mele. Să mă reprofilez, nu poate fi vorba la 50 de ani ai mei!”. La rândul lor, și angajatorii au așteptări destul de mari de la cei care doresc să se angajeze la ei. Cei care au participat ani la rând la un asemenea eveniment au constatat că șomerii au mai evoluat, dar mai au de lucrat la modul în care se prezintă. Referitor la aceasta, Gheorghe Panaite, administratorul unei firme de instalații, ne-a declarat: ”Nu mai pun problema nivelului de salarizare, nu mai întreabă ce salariu le vom da. Însă, se prezintă cu o anumită timiditate. Le-am spus să aibă mai mult curaj în a se prezenta ca persoană”. Interlocutorul nostru a opinat și că orice bursă a locurilor de muncă ”ar trebui mediatizată și în licee și facultăți, pentru ca și elevii, și studenții să vadă ce locuri de muncă sunt și să-și pregătească terenul”.

S-au refugiat din Ucraina și vor să lucreze în Bacău

În total, la bursă au fost expuse peste 800 de posturi libere, în diverse meserii din domenii precum construcțiile, confecțiile de îmbrăcăminte și încălțăminte, transporturile etc., dar și din sfera serviciilor. Însă, din păcate, foarte puțini șomeri au profitat de această oportunitate. Practic, până la încheierea evenimentului, prin fața angajatorilor s-au perindat aproximativ 500 persoane (din peste 10.000 șomeri, înregistrați oficial) care s-au interesat de oferta de muncă expusă. Dintre acestea, 210 au fost selectate în vederea angajării. Inedit este faptul că dintre persoanele alese pentru a fi încadrate, 10 sunt cetățeni ucraineni.