Reforma fiscal-bugetară: Care sunt noutățile adoptate de Parlament

Al doilea pachet al reformei fiscal-bugetare propuse de noul Guvern a trecut marți de votul final al Parlamentului, după ce anterior fusese retrimis legislativului din cauza unei probleme punctuale de constituționalitate. Proiectul de lege include schimbări ample în Codul fiscal și Codul de procedură fiscală, precum și prevederi noi privind societățile comerciale și insolvența. Documentul urmează să ajungă la Președinție, iar în termen de două zile ar putea fi trimis la promulgare. Majoritatea măsurilor incluse vor intra în vigoare începând cu anul 2026.

Inițial, Guvernul și-a asumat răspunderea pentru proiect pe 1 septembrie 2025, însă Curtea Constituțională a identificat, pe 20 octombrie, o neconcordanță legată de introducerea testului poligraf pentru anumite categorii de personal bugetar. După eliminarea acestor prevederi și după ajustarea termenului de aplicare pentru taxa pe colete din afara UE, proiectul a fost adoptat din nou fără alte modificări.

1. Modificări majore în Codul fiscal

Proiectul aduce schimbări importante privind impozitarea companiilor, veniturilor din investiții și proprietăților:

Impozitul pe profit : se introduc limite stricte pentru deductibilitatea cheltuielilor cu drepturile de proprietate intelectuală, consultanță și management pentru multinaționalele care nu sunt încadrate la impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA). Multinaționalele cu o cifră de afaceri de peste 50 milioane euro, care datorează IMCA, nu sunt afectate de aceste restricții.

Venituri independente și din chirii : activitățile de cazare și închiriere pe termen scurt a mai mult de șapte camere devin venituri independente supuse unor reguli fiscale speciale. Crește baza anuală maximă pentru calculul contribuției de sănătate, de la 60 la 72 de salarii minime.

Venituri din investiții : impozitul reținut la sursă crește de trei ori pentru deținerile pe termen lung (de la 1% la 3%) și de două ori pentru cele pe termen scurt (de la 3% la 6%). Pentru tranzacțiile efectuate fără brokeri, cota urcă de la 10% la 16%.

Criptomonede : câștigurile sunt impozitate cu 16% (față de 10% în prezent), menținându-se pragul neimpozabil de 200 lei per tranzacție, în limita a 600 lei anual.

Impozite locale : se cresc nivelurile minime ale impozitelor pe clădiri, terenuri și vehicule, se reduc facilitățile, iar sistemul e-Proprietate devine instrument oficial de evidență.

Taxa pe lux : cota pentru clădirile și vehiculele de mare valoare se majorează de la 0,3% la 0,9%.

2. Modificări la procedura fiscală

Regulile privind funcționarea firmelor și recuperarea creanțelor statului devin mai stricte:

Firme inactive : societățile fără cont bancar sau fără situații financiare depuse pot fi declarate inactive. Dacă starea se prelungește un an, firmele sunt, în principiu, dizolvate.

Eșalonări la plată : devin mai restrictive. Pentru eșalonarea clasică este necesară prezentarea unei fideiusiuni, iar mecanismul simplificat va putea fi accesat doar pentru datorii reduse (maxim 100.000 lei pentru persoane fizice, respectiv 400.000 lei pentru firme).

Valorificarea bunurilor sechestrate : sunt introduse licitațiile online printr-o aplicație electronică dedicată.

3. Obligații financiare noi pentru firme

Toate societățile trebuie să dețină un cont bancar sau un cont la Trezorerie.

Toți comercianții, indiferent de mărimea afacerii, devin obligați să accepte plata cu cardul, indiferent de nivelul încasărilor în numerar.

4. Modificări privind societățile comerciale

Cesiunea părților sociale ale asociatului care deține controlul devine opozabilă organului fiscal în anumite condiții, pentru prevenirea transferurilor folosite la evitarea datoriilor.

Capitalul social minim crește la 500 lei pentru firmele nou-înființate și la 5.000 lei pentru cele existente cu cifră de afaceri de peste 400.000 lei.

Apar noi limitări privind împrumuturile către și de la acționari sau afiliați, precum și reguli suplimentare pentru distribuirea de dividende și majorările de capital.

5. Alte prevederi importante

Personalul de control de la Vamă, Antifraudă și Inspecția Muncii va purta camere video de corp.

Se introduce o taxă de 25 lei pentru fiecare colet livrat din afara UE cu valoare declarată sub 150 euro.

Munca la negru va fi sancționată cu 40.000 lei per persoană , cu un plafon de până la un milion de lei pentru angajator.

Sunt incluse modificări majore în legislația insolvenței, cu scopul de a întări disciplina financiară.

Ce urmează

Pentru ca noile măsuri să se aplice, legea trebuie promulgată prin decret prezidențial și apoi publicată în Monitorul Oficial. Dacă procedura se desfășoară fără întârzieri, modificările vor produce efecte începând cu anul 2026, reprezentând una dintre cele mai ample intervenții legislative în domeniul fiscal din ultimii ani.