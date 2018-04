Să fim cinstiți, nimeni nu e perfect! Dar cine nu și-ar dori perfecțiunea? Fie că vrem sau nu să facem vreo schimbare în plan fizic, social, emoțional și spiritual, cu toții ne dorim o viață frumoasă. Realitatea este că toți suntem binecuvântați cu capacitatea de a beneficia de avantajele propriilor strădanii. Nu este necesar să ne mulțumim cu ce avem în prezent, când ne putem îmbunătăți viața ori de câte ori vrem. Noi avem această capacitate, pentru că, de bine, de rău, propriile decizii ne influențează cu adevărat viața. Cu siguranță ați mai auzit aceste cuvinte și nu o dată. Dar, câți dintre noi cred cu adevărat în ele, până în adâncul sufletului? Dacă suntem convinși că acțiunile ne influențează în mod tangibil viața, nu ne-am strădui oare să facem mai mult? Și nu ne-am concentra atenția pe ce dorim, în loc să ne irosim timpul cu lucruri neimportante? Răspunsul este: toate sunt adevărate și nu numai cele amintite, ci o întreagă serie de lucruri, de la pozitiv la negativ.

Fiecare persoană poate fi comparată cu un portret bine definit în fiecare etapă a vieții sale. Unii oameni reflectă lumină într-un mod aparte, alții sunt modele unice pentru ceilalți sau cei mai mulți sunt sociabili, receptivi la frumusețe, într-o formă fizică bună, raționali, hotărâți…Perfecțiunea nu este obligatorie pentru a bifa aceste categorii, chiar dacă unii dintre noi tind spre ea. Este important să-ți menții sănătatea fizică și psihică, într-o lume mult prea complexă și plină de imprevizibil. Frumusețea trupului și a sufletului poate fi dobândită și menținută, conștientizând cu precizie ceea ce este bine în prezent pentru tine. A face asta este un mod de a te iubi pe tine însuți. Acest lucru schimbă totul: ești mai bun, dăruiești și iubești mai mult. Toți cei dragi ție vor fi și mai fericiți să te aibă alături. Te rog, reține: iubirea pentru ceilalți și iubirea de sine nu se exclud reciproc. În mod ideal, iubirea le cuprinde pe amândouă.

Felul în care te vezi tu ar putea fi distorsionat de felul în care te văd alți oameni, totuși oglinda reflectă imaginea în conformitate cu realitatea. Când te privești în oglindă e posibil să te fi obișnuit cu chipul tău și să nu observi niciun defect. Sau poate, deși ai remarcat imperfecțiunile, să nu te mai afecteze în niciun fel. Sunt și mulți oameni care conștientizează nepotrivirea fizicului din oglindă cu sufletul tânăr pe care îl au. O persoană supraponderală are o fizionomie mult mai aspră și îmbătrânită decât dacă ar avea o greutate normală. Chipul nu transmite strălucire și frumusețe când sănătatea nu este pe deplin împlinită. Și atunci intervine atitudinea față de oglindă. Atitudinea de tipul ”pot să fac asta” îți oferă impulsul necesar pentru a acționa. Atunci când crezi că poți să faci ceva, ai curajul să mergi înainte lăsând temerile la o parte. Optimismul este o problemă de încredere. Reflecția și acțiunea sunt cuvintele magice ale optimismului garantat. Mâna de ajutor de care ai nevoie este acum întinsă. Trebuie doar să o vezi. Specialistul în aceste probleme îți poate deveni prieten încă din prima zi. Poți să ai încredere în el! Te poate susține ori de câte ori ai tendința să te împiedici și tot el îți arată drumul către reușită.

Nu, nu sunt deloc diferită față de tine, am și eu problemele mele așa cum le ai și tu pe ale tale. Dar știi ce văd când mă uit în oglindă la chipul meu și la primii 40 de ani din viața mea? Văd o persoană care și-a îmbunătățit viața de o mie de ori…văd un om care a învățat să-și înfrunte temerile și să acționeze. Mi-am dat seama că, dacă nu luam atitudine și nu acționam la timp, nu ajungeam nicăieri și nu aș fi putut acum să-ți împărtășesc aceste lucruri.

“Deschide ochii suficient de mult încât să faci primul pas”,spune acum Alexa, o femeie cu trăsături frumoase, trecută puțin de 60 de ani. Am cunoscut-o în urmă cu nouă luni. Din varii motive era îngândurată, tristă, dar cu dorința de a schimba ceva. Mi-aduc și acum aminte ce spunea: “Procesul de îmbătrânire a luat avânt și nu știu cum să-l fac să încetinească. Eu nu vreau să treacă anii peste chipul meu atât de repede. Am încă sufletul tânăr și plin de viață. Parcă nu e corpul meu. Nu mă pot privi în oglindă. Ce aș putea face, pentru că nu mă regăsesc…și culmea, totul s-a întâmplat peste noapte. Am încercat de una singură să găsesc o rezolvare dar nu am reușit. Este oare prea târziu?” Privind-o atent, în timp ce-i ascultam cu interes povestea, nu a fost greu să constat că este un om bun căruia nu trebuie să-i fie umbrită fericirea din pricina chipului lipsit de strălucire. Fumatul și consumul de alcool au contribuit și mai mult la pierderea tinereții. Alexa a spus un „Da” hotărât schimbării. A înțeles încă de la prima întâlnire cât de important este să fii sănătoasă.

Sănătatea este cea care menține frumusețea chipului timp îndelungat. Și niciodată nu e prea târziu! Când spun sănătate mă refer la tot ce include acest cuvânt: alimentație corectă, mișcare fizică, odihnă și atitudine pozitivă. Neglijându-și alimentația, această femeie era lipsită de unele substanțe cu înaltă valoare nutritivă, necesare bunei funcționări a organismului: vitamine, săruri minerale, proteine de bună calitate,…Nu m-am mirat nici de configurația androidă a corpului, deoarece obiceiurile ei erau nepotrivite: avea tendința de a consuma aceeași cantitate de calorii cu care era obișnuită în trecut, în perioada de activitate maximă. Ar fi trebuit să urmeze un regim alimentar echilibrat care să conțină într-o măsură adecvată proteine, grăsimi, carbohidrați, săruri minerale și vitamine.

Există o diferență importantă în privința numărului necesar de calorii. Odată cu înaintarea în vârstă cantitatea de alimente și de calorii trebuie redusă. Factorul major care determină durata vieții este greutatea corporală. Astfel dieta trebuie să fie săracă în zaharuri și grăsimi. Proteinele trebuie consumate după principiul: un gram de proteine la fiecare kilogram al corpului. Astfel o persoană de 65 de kilograme va avea nevoie zilnic de 60 de grame de proteine; de preferat proteinele din lapte, brânzeturi(urdă) și ou, în detrimentul celor din carne. Cea mai mare parte a caloriilor trebuie să provină din: pâine integrală,orez și alte cereale integrale, inclusiv porumb. Se urmărește prin acest consum o bună funcționare a intestinului. Cantitatea de grăsimi nu trebuie să depășească un sfert din totalul zilnic de calorii( uleiul extravirgin este bogat în vitamina E). Deasemeni alimentația trebuie să fie bogată în vitamina D(consolidează oasele), vitamina C( repară țesuturile și întărește capilarele), vitaminele B( facilitează toate procesele de asimilare a alimentelor) și vitamina B6(stimulează activitatea creierului).

Persoanele trecute de 60 de ani au în primul rând nevoie de calciu și fier. Calciul întărește oasele, elimină aciditatea gastrică și contribuie la regularizarea bătăilor inimii. Fierul este necesar pentru desfășurarea corectă a reacțiilor metabolice.

Recomandările pe care le fac se referă la consumul bazat pe: spanac, varză, broccoli, mazăre, linte, soia, fructe proaspete(pepene, afine, banane), fructe uscate( prune deshidratate, stafide), nuci, iaurt, chefir, ouă, pește(hering, scrumbie, sardele, ton, somon). La toate acestea se adaugă elementele de maximă importanță: hidratarea suficientă și mișcarea fizică constantă. De fapt, am uitat esențialul: cât mai multă iubire de sine și tot atât de multă iubire pentru cei dragi. Numai așa obținem absolutul: o viață frumoasă, sănătoasă și liniștită. Apreciază ceea ce funcționează!

Și acum dragă cititorule, te rog, dă-mi mâna și să ne apropiem încet de oglindă. Privește-te cu atenție, reflectează la cele spuse până acum iar apoi spune-mi: Cât de mult îți place ceea ce vezi?

Carmen Barcan, terapeut